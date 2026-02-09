Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan avukatı aracılığıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 'tehdit ve hakaret' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu

KÜFÜR SİYASETİ YARGIYA TAŞINDI

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Özgür Özel hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin ardından CHP içerisindeki bazı kliklerin dedikodu ve algıların dozunu artırdığını belirterek, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik Whatsapp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir. Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi?" ifadelerini kullandı.

BİR GENEL BAŞKAN BELEDİYE BAŞKANINA KÜFÜR EDER Mİ?

Sosyal medya hesabından uzun ve dikkat çekici bir açıklama yayımlayan Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden hakaret, tehdit ve iftiralar içeren mesajlar gönderdiğini öne sürdü. Özarslan açıklamasında şu soruları kamuoyuna yöneltti:

"Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi?

Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi?

Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?"

Özarslan, özellikle annesi ve merhum babasının hedef alınmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, bu anlayışla CHP çatısı altında siyaset yapmanın mümkün olmadığını ifade etti.

MURAT KURUM ZİYARETİ KRİZİ TETİKLEDİ

İstifa sürecinin arka planında, Özarslan'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin olduğu belirtildi. Keçiören'in sorunlarına çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaretin, CHP içinde bazı klikler tarafından kasıtlı şekilde hedef alındığını ifade eden Özarslan, parti içinde "sistemli bir dedikodu ve algı operasyonu" yürütüldüğünü vurguladı.

Özarslan, Murat Kurum ile ilişkisinin eskiye dayanan bir okul ve mesai arkadaşlığı olduğunu belirtmesine rağmen, bu ziyaretin CHP yönetimi tarafından farklı anlamlara çekildiğini ve baskıların arttığını söyledi.



