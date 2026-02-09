Denizli'de sağanak etkili oldu. Yağış kazaları da beraberinde getirdi. Denizli-Uşak karayolunda yağış sonrası kayganlaşan yolda transit araç kontrolden çıktı.

Kaza, Denizli’nin Çivril ilçesi Denizli-Uşak karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü R.E. yönetimindeki 20 AET 151 plakalı transit araç, yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak taklalar attı. Kazada sürücü R.E. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.