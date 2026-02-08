Yeni Şafak
Denizli'de feci kaza: İki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Denizli'de feci kaza: İki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

20:598/02/2026, Pazar
IHA
Kaza nedeniyle Fethiye-Çameli İl Yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Kaza nedeniyle Fethiye-Çameli İl Yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Denizli’nin Çameli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki Halil Efe Yılmaz yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Fethiye–Çameli kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Denizli’de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çameli ilçesi Fethiye karayolu üzerinde bulunan Üzümlü Mahallesi Çatal Çeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. yönetimindeki 48 AKR 532 plakalı otomobil ile E.T. idaresindeki 48 RH 296 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Yaralılardan durumu ağır olan 2 yaşındaki Halil Efe Yılmaz, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle Fethiye-Çameli İl Yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.



