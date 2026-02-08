Denizli'de feci kaza: İki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Çameli ilçesi Fethiye karayolu üzerinde bulunan Üzümlü Mahallesi Çatal Çeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. yönetimindeki 48 AKR 532 plakalı otomobil ile E.T. idaresindeki 48 RH 296 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Yaralılardan durumu ağır olan 2 yaşındaki Halil Efe Yılmaz, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.