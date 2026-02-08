Yeni Şafak
Altın sert kaybın ardından yeniden toparlanıyor: İşte 8 Şubat güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ata altın fiyatları

Altın sert kaybın ardından yeniden toparlanıyor: İşte 8 Şubat güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ata altın fiyatları

10:118/02/2026, Pazar
Küresel ölçekte ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde hareket eden altın fiyatları, yaşanan sert kaybın ardından toparlanma eğilimine girdi. Piyasalardaki bu dalgalı seyir yatırımcıların dikkatini yeniden altına çevirirken, altın yatırımcısı da güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

Jeopolitik riskler, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ve merkez bankası alımlarıyla altın fiyatları haftalık bazda yükseliş kaydetti. Dünya genelinde ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde hareket eden altın fiyatları, perşembe günü yaşanan sert kaybın ardından cuma gününü toparlandı. Ons altın 4 bin 955 dolar seviyesine yükseldi. İşte güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ata altın fiyatları.

GRAM ALTIN FİYATI

Gam Altın Alış: 6.942,61 TL

Gam Altın Satış: 6.943,53 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek Altın Alış: 11.108,17 TL

Çeyrek Altın Satış: 11.352,67 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet Altını Alış: 44.432,67 TL

Cumhuriyet Altını Satış: 45.271,82 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım Altın Alış: 22.146,91 TL

Yarım Altın Satış: 22.705,34 TL

TAM ALTIN FİYATI

Tam Altın Alış: 47.772,00 TL

Tam Altın Satış: 48.274,00 TL

ATA ALTIN FİYATI

Ata Altın Alış: 48.644,46 TL

Ata Altın Satış: 49.864,83 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

22 Ayar Bilezik Alış: 6.686,10 TL

22 Ayar Bilezik Satış: 7.010,84 TL

