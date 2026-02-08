Küresel ölçekte ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde hareket eden altın fiyatları, yaşanan sert kaybın ardından toparlanma eğilimine girdi. Piyasalardaki bu dalgalı seyir yatırımcıların dikkatini yeniden altına çevirirken, altın yatırımcısı da güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

1 /8 Jeopolitik riskler, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ve merkez bankası alımlarıyla altın fiyatları haftalık bazda yükseliş kaydetti. Dünya genelinde ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde hareket eden altın fiyatları, perşembe günü yaşanan sert kaybın ardından cuma gününü toparlandı. Ons altın 4 bin 955 dolar seviyesine yükseldi. İşte güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ata altın fiyatları.

2 /8 GRAM ALTIN FİYATI Gam Altın Alış: 6.942,61 TL Gam Altın Satış: 6.943,53 TL

3 /8 ÇEYREK ALTIN FİYATI Çeyrek Altın Alış: 11.108,17 TL Çeyrek Altın Satış: 11.352,67 TL

4 /8 CUMHURİYET ALTINI FİYATI Cumhuriyet Altını Alış: 44.432,67 TL Cumhuriyet Altını Satış: 45.271,82 TL

5 /8 YARIM ALTIN FİYATI Yarım Altın Alış: 22.146,91 TL Yarım Altın Satış: 22.705,34 TL

6 /8 TAM ALTIN FİYATI Tam Altın Alış: 47.772,00 TL Tam Altın Satış: 48.274,00 TL

7 /8 ATA ALTIN FİYATI Ata Altın Alış: 48.644,46 TL Ata Altın Satış: 49.864,83 TL