Uyuşturucu operasyonu kapsamında Club House işletmecisi Menderes Utku tutuklandı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında Club House işletmecisi Menderes Utku tutuklandı

23:297/02/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
<p>İşletmeci Menderes Utku</p>
İşletmeci Menderes Utku

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Beşiktaş Bebek’te bulunan bir spor salonuna Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Narkotik köpekleriyle salonda yapılan detaylı aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, gözaltına alınan işletmeci Menderes Utku, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Beşiktaş Bebek’teki bir spor salonuna baskın yapıldı.

Spor salonunda narkotik köpeği eşliğinde detaylı aramalar yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda salonda hiçbir suç unsuruna rastlanmadı.

Spor salonunun işletmecisi Menderes Utku polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Utku, adliyeye sevk edildi.

Operasyonun hedefinde Bebek'te faaliyet gösteren bir spor merkezi vardı.

İşletmeci Menderes Utku, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

