Uyuşturucu operasyonu kapsamında Club House işletmecisi Menderes Utku tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Beşiktaş Bebek’te bulunan bir spor salonuna Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Narkotik köpekleriyle salonda yapılan detaylı aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, gözaltına alınan işletmeci Menderes Utku, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

