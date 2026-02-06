Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan’a kaç gün kaldı? Diyanet 2026 Ramazan takvimine göre ilk oruç günü

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı resmî takvimle birlikte 2026 Ramazan ayının başlangıç tarihi, ilk sahur ve ilk oruç günü kesinleşti. Buna göre ilk sahur 18 Şubat gecesi yapılacak, ilk oruç ise 19 Şubat Perşembe günü tutulacak. Ramazan’a kaç gün kaldığı, Kadir Gecesi’nin hangi tarihe denk geldiği ve Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağı milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. İşte 2026 Ramazan takvimi, imsakiye başlangıcı ve Ramazan ayına dair merak edilen tüm detaylar…
Türkiye’de milyonlarca Müslümanın merakla beklediği 2026 ramazan takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Resmî takvime göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Bu tarihle birlikte oruç ibadeti eda edilmeye başlanacak, ilk sahur ise 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece yapılacak.
Ramazan için geri sayım başladı
Diyanet’in kameri ay hesaplamalarına göre üç aylar, 21 Aralık Pazar günü itibarıyla başlamıştı. Recep ve Şaban aylarının ardından Ramazan ayına girilirken, sahur, iftar ve teravih vakitleri 2026 ramazan imsakiyesi üzerinden takip edilecek. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte “Ramazan’a kaç gün kaldı?” sorusu da en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.
İlk sahur ne zaman yapılacak?
Resmî takvime göre Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak ve 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek. Bu tarihle birlikte oruç ibadeti eda edilmeye başlanacak, ilk sahur ise 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece yapılacak.
Kadir gecesi ve bayram tarihi
İslam dünyasında büyük önem taşıyan Kadir Gecesi, Diyanet’in takvimine göre 14 Mart 2026 Cumartesi gecesi idrak edilecek. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının en müstesna zaman dilimlerinden biri olarak öne çıkıyor.
2026 Ramazanda öne çıkan tarihler
İlk sahur: 18 Şubat 2026 Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece
Ramazan’ın ilk günü: 19 Şubat 2026 Perşembe
Kadir Gecesi: 14 Mart 2026 Cumartesi
Arefe günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı’nın 1. günü: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan ayına kaç gün kaldı?
Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 2026 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan ayı 19 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Bugün itibarıyla (6 Şubat) Ramazan ayına 13 gün kaldı.
Kısaca Ramazan ayı anlam ve önemi
Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. İnsanlığın kararan ufkunu aydınlatan Kur’an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır. İslam’ın beş esasından biri olan oruç da bu aya tahsis edilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذٖيٓ اُنْزِلَ فٖيهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُۜ وَمَنْ كَانَ مَرٖيضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَۜ يُرٖيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرٖيدُ بِكُمُ الْعُسْرَۘ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde Kur’an indirilen aydır. Sizden bu aya yetişen, onda oruç tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık ister, zorluk istemez. O, sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiği için, Allah’a tazim etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz.”(295)
Ramazan’ı karşılamak için oruç tutulur mu?
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Receb ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52 [1969-1970]; Müslim, Sıyâm, 175-179 [1156-1157]) veya tavsiye ettiği bilinmektedir. (Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]) Ancak Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan’ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan’ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan’ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bugüne “şek günü” denilir. Ancak Ramazan’ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ramazan’ı bir veya iki gün önce oruçta karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun.” (Müslim, Sıyâm, 21 [1082]; bk. Buhârî, Savm, 14 [1914]) buyurmuştur.
Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?
Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir. (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, 5/348-349 [3534]) Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (el-Bakara, 2/184-185) Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]) Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.
İmsak nedir? Ne zaman başlar? Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ramazan ayında ezân da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezânın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezân başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.