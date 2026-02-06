Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu maç takvimi

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi serüveninde kritik viraj başlıyor. Sarı-lacivertliler, son 16 play-off turunda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelirken, maç tarihleri, saatleri ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yükseldi. İstanbul’da oynanacak ilk karşılaşma, Kadıköy atmosferinde Avrupa yolculuğunun kaderini belirleyecek. Rövanşın İngiltere’de oynanacak olması ise eşleşmeye ayrı bir heyecan katıyor. Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının tüm yanıtları ve Avrupa Ligi yol haritası bu haberde.

1 /5 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edebilmek için kritik bir eşleşmeye hazırlanıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan turnuvada play-off aşamasına kalan sarı-lacivertliler, İngiliz futbolunun köklü ekiplerinden Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Eşleşme, 30 Ocak’ta gerçekleştirilen kura çekimiyle kesinlik kazandı.

Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta? Son 16 play-off turunun ilk ayağında Fenerbahçe, rakibini İstanbul’da konuk edecek. Karşılaşma 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45’te oynanacak. Mücadeleye Fenerbahçe’nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Chobani Stadyumu sahne olacak. Rövanş karşılaşması ise 26 Şubat 2026 Perşembe günü TSİ 23.00’te İngiltere’nin Nottingham kentindeki City Ground’da yapılacak.



Fenerbahçe Nottingham Forest maçı hangi kanalda? Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında oynanacak ilk maçın, TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşması bekleniyor.

Temsilcimiz bu turu geçmesi durumunda, UEFA Avrupa Ligi son 16 aşamasında Danimarka’dan Midtjylland ya da İspanya’dan Real Betis ile eşleşecek. Böylece Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki mücadelesini bir üst seviyeye taşıma fırsatı yakalayacak.



4 /5 Final İstanbul’da oynanacak UEFA Avrupa Ligi’nin 2025-2026 sezonu final karşılaşması ise Türkiye için ayrı bir önem taşıyor. Organizasyonun şampiyonunu belirleyecek final müsabakası, 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’daki Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak. Turnuvanın en kritik randevusu, Avrupa futbolunun kalbinin yeniden Türkiye’de atmasına sahne olacak.