ŞOK Marketler'den ramazana özel indirim kampanyası

ŞOK Market ramazana özel indirimli ürünler kampanyası
ŞOK Marketler, indirim kampanyası kapsamında, şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın şubat ayı fiyatlarıyla satışa sundu. İşte ŞOK Market'in ramazana özel indirim kampanyası ürünleri.

ŞOK Marketler, şubat ayı boyunca 100 temel ihtiyaç ürününde düzenlediği kampanyayla bütçelere destek oluyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler yıl boyunca sürdürdüğü uygun fiyat politikası kapsamında müşterilerinin temel ihtiyaç ürünlerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik uygulamalarına devam ediyor.

ŞOK Market ramazana özel indirim kampanyası ne zaman?

Şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın şubat ayı fiyatlarıyla satışa sunan ŞOK Marketler, ramazan dönemi öncesinde müşterilerinin temel ihtiyaç harcamalarını hafifletmeyi hedefliyor.

ŞOK Market ramazana özel indirim kampanyası ürünleri hangileri?

ŞOK Marketler, hanelerin bütçesine destek olmak amacıyla başlattığı kampanya kapsamında, bakliyat, zeytin, peynir, baharat ve kuru yemiş gibi gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve hijyen ürünlerine de yer veriyor.

Kampanyaya dahil ürünlere markanın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, ramazan ayı öncesinde tüketicilerin temel ihtiyaç harcamalarını kolaylaştırmak istediklerini belirtti. Uğur Demirel şunları kaydetti: "ŞOK Marketler olarak yılın her döneminde kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerimizle müşterilerimizin bütçesine destek olmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. 2025'te mart ve kasım aylarında iki kez düzenlediğimiz 'Geçen Senenin Fiyatları' kampanyasını bu yıl şubat ayında yeniden hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Şubat ayı boyunca 100 temel ürünü, geçen senenin şubat fiyatlarıyla müşterilerimize sunarak ramazan bereketini hanelere taşımayı ve temel ihtiyaç harcamalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Yılın her döneminde olduğu gibi, bu özel dönemde de ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."


