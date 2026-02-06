Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in bir süredir takibi altında olan Derya ve Kerimoğlu, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a bilgi aktarımı yapıyordu. Maden mühendisi olan Mehmet Budak Derya, 2005'te kendi şirketini kurdu ve Mersin'in Silifke ilçesinde mermer ocağı açarak dünyanın birçok ülkesine ticaret yapmaya başladı.

Bu sayede İsrail İstihbarat Servisinin dikkatini çeken Mehmet Budak Derya, İsrail tarafından kurulan paravan şirket yetkilisi "Ali Ahmed Yassın" kod adlı şahıs ile iletişime geçti.

Yassın, 2012'de Derya'yı ofisinde ziyaret ederek şirketinin onunla iş yapmak istediğini söyledi ve patronlarıyla tanışması için Avrupa'da bir ülkeye davet etti.

Şirket sahibi kimliği altında Mossad yetkilileriyle görüştü

Bunu bir iş fırsatı olarak gören Derya, 2013'te Avrupa'da şirket sahibi kimliği altındaki İsrail İstihbarat Servisi mensuplarıyla bir araya geldi. Derya ile bir araya gelen kişiler, yapacakları mermer ticaretine ilişkin hususları görüştü. Kod adı "Luis" olan İsrail istihbaratçısı, Derya'ya Filistin asıllı Türk vatandaşı Veysel Kerimoğlu'nu işe alması gerektiğini söyledi. Derya, işe aldıktan sonra Kerimoğlu ile yürüttükleri faaliyetler hakkında kendilerine bilgi vermeleri yönünde talimat aldı.

Eş zamanlı olarak Derya ile ilk irtibatı kuran Yassın da Kerimoğlu'nu Derya ile çalışması hususunda yönlendirdi. İsrail İstihbarat Servisi mensuplarından aldığı talimat doğrultusunda Kerimoğlu'nu işe alan ve maaşını bile istihbaratçılardan temin eden Derya, arkadaşlık ilişkisini de geliştirdi.

Derya, Kerimoğlu vesilesiyle Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetlerini arttırdı. Yine Kerimoğlu sayesinde tanıştığı, İsrail'in Orta Doğu ülkelerine yönelik politikalarına muhalif Filistinliler ile sosyal ve ticari ilişkilerini geliştirdi. Bu kişiler hakkında topladığı bilgileri de yine İsrail servisine aktardı.

İsrail'in Gazze'yi işgal politikası çerçevesinde tesis ettiği ticari ilişkileri de kullanarak Gazze'ye giriş izni almaya çalışan Derya, Gazze'de aradığı depoların fotoğraflarını İsrail istihbaratına iletti.

Ticari faaliyetlerini mermer alanıyla kısıtlamak istemeyen Kerimoğlu ise 2016'nın başlarında Derya'ya dron parçaları ticareti yapmaları için bir teklifte bulundu.

Attıkları her adımı İsrail servisine bildiren Derya, bu teklifi anında Mossad yetkililerine iletti. İsrail servisinin onayı sonrasında bu girişimin ilk numuneleri de İsrail İstihbarat Servisi tarafından temin edildi.

Derya ve Kerimoğlu'nun birlikte dron satmaya çalıştığı isimlerden "Mohamed Zouari", İsrail İstihbarat Servisi tarafından 2016'da Tunus'ta suikaste uğradı.

Derya, İsrail istihbaratı ile 2013'te başlayan ilişkisini bugüne kadar sürdürdü. Derya'nın Mossad görevlileri ile ocak ayında yaptığı son görüşmede de bu plan çerçevesinde paravan firma için gereken banka hesabının oluşturulması, internet sitesinin tasarlanması ve sosyal medya hesaplarının açılması gibi işlemler ile ortaklık yapılacak firmalara dair araştırmaları ele alındı.