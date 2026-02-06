Emekli promosyonu 32 bin TL'yi gördü! SSK, Bağ-Kur'lu hepsini ilgilendiriyor: 13 bankadan şubat ayı zamlı promosyon ödeme listesi

Şubat ayıyla birlikte bankalar emekliler için promosyon yarışını hızlandırdı. Maaşını taşıyıp 3 yıl taahhüt veren emekliler, dul ve yetimler için dikkat çeken kampanyalar devreye alındı. Halkbank ek avantajlarla 60 bin TL’ye varan ödeme sunarken, birçok özel bankada promosyon ve ek ödüller 25 bin TL ile 32 bin TL aralığında şekilleniyor.
Emekli promosyonlarında Şubat hareketliliği başladı. Bankalar, maaşını taşıyan ve taahhüt veren emeklilere yüksek tutarlı nakit ödemeler ve ek avantajlar sunacağını açıkladı. Halkbank’ın kampanyasında toplam tutar 60 bin TL’ye kadar çıkarken, özel bankalarda promosyon paketi 25 bin TL ile 32 bin TL bandında toplandı.
TÜRKİYE FİNANS:32.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Taahhütname imzalandıktan sonra ek şart aranmadan maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ana nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Buna ek olarak en az 2 yeni otomatik fatura talimatı verilmesi durumunda maaşa göre 5.000 TL ile 10.500 TL arasında ek promosyon ödeniyor. Yedek Hesap başvurusu yapıp onay alan emeklilere maaş aralığına göre 2.000 TL ile 3.500 TL arasında ek nakit promosyon veriliyor. Ayrıca ilk kez kredi kartı alan veya son 3 ay ekstresi 0 TL olan kart sahiplerinin tek seferde 5.000 TL ve üzeri harcama yapması halinde 1.000 TL bonus kazanma imkanı bulunuyor.
HALKBANK: Emeklilere 60 bin liraya varan avantaj imkanı sunuluyor. Buna göre 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri aylığı olanlara 12.000 liraya varan promosyon ödemesi sağlanıyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere ek olarak 12 ay vadeli sıfır faizli 30.000 lira ihtiyaç kredisi, kredi kartı ile yapılan harcamalarda yılda 35.000 liraya varan indirim ve 5 yeni otomatik fatura talimatına 3.500 liraya varan puan avantajı sağlanıyor.
AKBANK: Maaşını taşıyanlara veya maaş taahhütlerini yenileyenlere 15 bin liraya varan promosyona ek 15.000 liraya varan ödül imkanı sağlanıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira promosyon ödemesi yapılıyor.
ALBARAKA TÜRK:Emekli maaşını taşıyanlara özel 25 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Maaşı 10.000 liranın altında olanlara 6.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.400, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 13.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.600 lira promosyon ödemesi yapılıyor. Buna ek olarak iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 lira, emekli maaş müşterisi getirenlere de getirdiği her müşteri çin 1.000, toplamda en çok 8.000 lira olmak üzere toplam 9.400 lira ilave ödeme veriyor.
DENİZBANK:Emekli maaşını taşıyan müşterilere özel 27 bin TL promosyonödemesi sağlanıyor. Maaşı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olana 8.000, 15.000-19.999 lira aralığında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 liraya varan promosyon veriliyor. Ayrıca kredili mevduat hesabı açtırana 2.000 lira, otomatik fatura talimatı verenlere 2.000-5.000 lira arası ve aktif kredi kartı kullananlara 8.000 lira olmak üzere toplam15.000 liraya varan ek promosyon imkanı sunuyor.
VAKIFBANK:Bankaemekli maaşını taşıyan SGK emeklilerine 28 Şubat 2026'ya kadar geçerli kampanya kapsamında toplamda 30.000 TL'ye varan kazanım sunuyor. Kampanya; 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak harcamalara bağlı 18.000 TL'ye kadar ek kazançtan oluşuyor. Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında maaşını VakıfBank'a taşıyan veya ilk maaş bankası VakıfBank olan yeni emekliler yararlanabiliyor. Mevcut emekli maaşını VakıfBank'tan alan müşteriler ve önceki promosyon kampanyalarına katılan bazı müşteriler kampanya kapsamı dışında tutuluyor.
Ek kazançtan yararlanmak için Emekli Troy kredi kartı ile 9 ay boyunca her ay en az 1.000 TL harcama yapılması gerekiyor. Bu şart sağlanırsa ilk 6 ay maaş hesabına aylık 2.000 TL nakit, son 3 ay kredi kartına aylık 2.000 TL ekstre indirimi uygulanıyor. Harcama şartı sağlanmazsa o aya ait ödül hakkı kaybediliyor ve sonraki aya devretmiyor. Ek kazanımlar, harcamanın yapıldığı ayı takip eden ayın 20'sinden sonra hesaba veya karta yansıtılıyor. Kampanya yalnızca Emekli Troy kredi kartı ile yapılan uygun alışverişleri kapsıyor
GARANTİ BBVA: 25 bin liraya kadar promosyon avantajı sağlanıyor. Maaşı10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-15.000 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-20.000 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira tutarında nakit promosyon imkanı sunuluyor. Ayrıca 1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında Bonus Kredi Kartı veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan ek bonus kazanma imkanı sunuyor.
QNB:Banka totalde 31.000 liraya varan promosyon olanağı sağlıyor.Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 8.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 13.500, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 16.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 20.000 lira promosyon alıyor. Ayrıca hesaptan 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına 3.000, ihtiyaç kredisi kullanana 2.500, ek hesap kullanana 2.500 lira ödül ve kredi kartıyla harcamaya 3.000 lira iade imkanı olmak üzere toplamda 11.000 liralık ek avantaj sağlanmış oluyor.
Bunun yanında davet kodu ile yakınlarını bankaya kazandıran emeklilere, her bir kişi için 500 TL olmak üzere toplamda 5.000 TL'ye kadar ek nakit ödül ödeniyor. Promosyon ve bonus ödemeleri, maaş taşıma ve kampanya şartlarının yerine getirilmesi durumunda hesaplara aktarılıyor.
Ayrıca 1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında Bonus Kredi Kartı veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan ek bonus kazanma imkanı sunuyor.
ING: Banka 28.000 liraya varan promosyon avantajı sağlıyor. Ek koşul olmadan promosyon tutarı aylığı 10.000 liranın altında olanlarda 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-20.000 lira arasında olanlarda 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlarda 15.000 lirayı buluyor. Buna ek olarak her otomatik fatura talimatına 500 TL, en fazla 2.500 TL ek nakit promosyon ödeniyor.
Turuncu Hesap'a 50.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 4.000 lira, 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullanana 4.000 lira ödül ve kredi kartıyla 3.500 lira harcayana ayda 500 lira olmak üzere toplam 2.500 lira iade imkanı sağlanıyor.
İŞ BANKASI:Banka 24 bin liraya varan promosyon avantajı sağlıyor. Aylıklara göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında nakit promosyon sunuyor. Buna ilaveten yeni fatura talimatına 1.000 TL Maxipuan ve yeni kredi kartı müşterilerine belirli harcama şartıyla 8.000 TL Maxipuan veriliyor.
KUVEYT TÜRK:27.500 liraya varan promosyon veriyor. Aylıklara göre en yüksek 24.000 TL nakit promosyonun yanında kart harcaması ve fatura talimatı ile toplam kazancı 27.500 TL'ye ulaştırıyor.
ŞEKERBANK: Banka toplamda27.500 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor.
Otomatik fatura talimatı için en fazla 5.000 lira, kredi kartıyla 1.000 lira alışveriş yapana 3.000 lira bonus, kredili mevduat hesabına 2.000 lira, kredi kullanana 5.500 lira olmak üzere toplamda 15.500 liraya varan ek ödül sağlanıyor.
VAKIF KATILIM:25 bin liraya varan promosyon ödüyor. Aylığı 10 bin liraya kadar olanlar 8.750, 10.000-14.999 arasında bulunanlar 14.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 17.500, 20.000-39.999 lira arasında bulunanlar 21.000, 50.000 lira ve üzeri olanlar 25 bin lira alıyor.