Emekli promosyonu 32 bin TL'yi gördü! SSK, Bağ-Kur'lu hepsini ilgilendiriyor: 13 bankadan şubat ayı zamlı promosyon ödeme listesi

VAKIFBANK:Bankaemekli maaşını taşıyan SGK emeklilerine 28 Şubat 2026'ya kadar geçerli kampanya kapsamında toplamda 30.000 TL'ye varan kazanım sunuyor. Kampanya; 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak harcamalara bağlı 18.000 TL'ye kadar ek kazançtan oluşuyor. Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında maaşını VakıfBank'a taşıyan veya ilk maaş bankası VakıfBank olan yeni emekliler yararlanabiliyor. Mevcut emekli maaşını VakıfBank'tan alan müşteriler ve önceki promosyon kampanyalarına katılan bazı müşteriler kampanya kapsamı dışında tutuluyor.

Ek kazançtan yararlanmak için Emekli Troy kredi kartı ile 9 ay boyunca her ay en az 1.000 TL harcama yapılması gerekiyor. Bu şart sağlanırsa ilk 6 ay maaş hesabına aylık 2.000 TL nakit, son 3 ay kredi kartına aylık 2.000 TL ekstre indirimi uygulanıyor. Harcama şartı sağlanmazsa o aya ait ödül hakkı kaybediliyor ve sonraki aya devretmiyor. Ek kazanımlar, harcamanın yapıldığı ayı takip eden ayın 20'sinden sonra hesaba veya karta yansıtılıyor. Kampanya yalnızca Emekli Troy kredi kartı ile yapılan uygun alışverişleri kapsıyor