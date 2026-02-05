Türkiye transfer dönemi ne zaman bitiyor 2026? 2025-2026 Transfer sezonu bugün mü, yarın mı sona erecek?

2026 SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN KAPANACAK, KAÇ GÜN KALDI?

2026 Süper Lig ara transfer dönemi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre 2 Ocak 2026 tarihinde başladı ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Bu süreçte kulüpler kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir şekilde çalışırken, yapılan anlaşmalar sezonun geri kalanındaki performans dengelerini doğrudan etkileyecek. Bu nedenle hem kulüpler hem de sporseverler, transfer sürecinin kapanışına kadar yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor.