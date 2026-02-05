Türkiye transfer dönemi ne zaman bitiyor 2026? 2025-2026 Transfer sezonu bugün mü, yarın mı sona erecek?

Transfer dönemi, her sezon olduğu gibi bu yıl da futbol gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için yoğun mesai harcarken, taraftarların gözü transfer penceresinin kapanacağı tarihe çevrildi.
Futbol dünyasında transfer hareketliliği hız kesmeden sürerken, “transfer dönemi ne zaman bitiyor?” sorusu spor kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Kulüpler, son günlere yaklaşılırken listelerindeki isimler için zamanla yarışıyor.
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer dönemi takviminde değişiklik yapıldığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, 2025-2026 sezonu ara transfer süreci 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Bu düzenleme, kulüplerin kadrolarını güçlendirmeleri ve eksik bölgelerini tamamlamaları için belirlenen süreyi netleştirirken, taraftarlar da transfer piyasasındaki hareketliliği yakından takip ediyor.
2026 SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN KAPANACAK, KAÇ GÜN KALDI?
2026 Süper Lig ara transfer dönemi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre 2 Ocak 2026 tarihinde başladı ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Bu süreçte kulüpler kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir şekilde çalışırken, yapılan anlaşmalar sezonun geri kalanındaki performans dengelerini doğrudan etkileyecek. Bu nedenle hem kulüpler hem de sporseverler, transfer sürecinin kapanışına kadar yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor.