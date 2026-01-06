Milyonlarca memurun merakla beklediği Ocak 2026 zam oranları bugün açıklanacak enflasyon verileri ile netlik kazandı. 5 Ocak itibarıyla zam oranı belli olan kolluk kuvvetlerinin, 2026 yılında alacakları maaş merak ediliyor. Bu kapsamda, bekçi maaşları" "zabıta maaşları" gibi başlıklar sık sık araştırılıyor. Bekçi ve Zabıta maaşları ne kadar oldu? İşte 2026 yılı güncel maaş tutarları...

1 /4 Bekçi ve zabıta maaşlarında beklenen artış rakamları merak uyandırıyor. Açıklanan verilerle birlikte 2026 yılı maaşlarının detayları şimdiden gündemde…İşte Ocak ayı itibariyle bekçi ve zabıta memurlarının alacağı güncel maaş tablosu...

2 /4 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2026?

Bekçiler için maaş tutarı 2025 yılı itibarıyla 58 bin 910 TL maaş alıyordu. 2026 ocak itibarıyla geçerli olan rakam 66 bin 558 lira olarak kaydedildi.

3 /4 2026 ZABITA MEMURU MAAŞLARI NE KADAR OLDU?



Temmuz zammı sonrası yeni başlayan bir zabıta 50 bin 502 TL maaş alıyor. 2026'da uygulanacak zam oranı 18,6 oldu. Böylece zabıta maaşları 2026 yılında 60 bin 895 TL oldu.



