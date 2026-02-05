TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürüttüğü kura çekilişleri, açıklanan resmi takvim doğrultusunda devam ediyor. Noter huzurunda ve şeffaf şekilde gerçekleştirilen çekilişlerde, başvuru yapan vatandaşlar arasından hak sahipleri belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan kura çekimlerinin sonuçları, isim listesi halinde ilan edilirken vatandaşlar sonuçlara e-Devlet üzerinden kolayca ulaşabiliyor. İşte 500 bin sosyal konut TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama yolları.

1 /5 TOKİ kura çekilişi sürüyor. 500 bin sosyal konutlara ilişkin kura çekimleri açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Noter huzurunda çekilen kura neticesinde başvurular arasından hak sahipleri belirleniyor. TOKİ kura sonuçları isim listesi e Devlet üzerinden sorgulanabilmekte. e-Devlet üzerinden TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek için şu adımları izleyebilirsin:

2 /5 Sosyal konut TOKİ kura çekimi sonuçlarını öğrenmek isteyenler, e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yaparak hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebiliyor. e-Devlet üzerinden TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek için şu adımları izleyebilirsin: e-Devlet’in resmi sitesi (www.turkiye.gov.tr) ya da mobil uygulamasına giriş yap. T.C. kimlik numaran ve şifrenle (veya mobil imza/e-imza/banka girişiyle) oturum aç. Arama çubuğuna “TOKİ kura sonuçları” yaz.

3 /5 Açılan hizmetler arasından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na ait kura sonucu sorgulama ekranını seç. Başvuru yaptığın proje/il bilgilerini kontrol ederek sonuç ekranını görüntüle. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama butonuna “Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama” yazarak kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama

4 /5 Kura sonucu açıklanmışsa, hak sahibi olup olmadığın isim listesi üzerinden net şekilde görülebilir. Sonuçlar henüz sisteme düşmediyse, ilgili proje için açıklanan takvimin takip edilmesi gerekiyor.