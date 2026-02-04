Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kılavuzu yayınlandı! İşte sınav ve başvuru tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 26 Nisan’da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için başvurular 9 Şubat–11 Mart arasında alınacak. Peki, bursluluk sınavına kimler katılabilir? İOKNS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav ve başvuru tarihleri hakkında ayrıntılar.
İOKBS (BURSLULUK) SINAVI 2026 NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kılavuzunu 4 Şubat 2026 itibarıyla resmen yayımladı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği başvuru takvimi ve sınav detayları netleşti.
80 SORU 100 DAKİKA
Sınavda tüm sınıf seviyelerine dört seçenekli 80 soru yöneltilecek ve öğrencilere 100 dakika süre verilecek. Sorular, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenen kazanım ve öğrenme çıktıları doğrultusunda hazırlanacak. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce Bakanlığın internet sitesinden alınabilecek.
SONUÇLAR 1 HAZİRAN’DA
Sınav sonuçları 1 Haziran’da açıklanacak. Sorulara, cevap anahtarına veya sonuçlara yönelik itirazlar ise yayımdan itibaren 5 takvim günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün e-İtiraz sistemi üzerinden yapılabilecek. MEB tarafından yayımlanan kılavuzda ayrıca özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için sınav tedbirlerine ilişkin düzenlemelere de yer verildi.
BAŞVURU ŞARTLARI
Bursluluk sınavına katılabilmek için en temel şart, ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen miktarın MEB tarafından belirlenen sınırı aşmamasıdır. Ortaokul 5, 6, 7, 8 ile Lise Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfta okuyor olmak. Okul değiştirme cezası almamış olmak. Ailenin 2025 yılı toplam gelirinin aile fert sayısına bölünmesiyle elde edilen rakamın, kılavuzda belirtilen güncel limitin (yaklaşık 200.000 TL bandında olması bekleniyor) altında kalması gerekiyor.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular her yıl olduğu gibi dijital kanallar üzerinden kolayca yapılabilecek. e-okul.meb.gov.tr adresinden veya MEB'in resmi sitesinden. Başvuru yapıldıktan sonra mutlaka okul müdürlüklerine onaylatılması gerekmektedir. Onaylanmayan başvurular geçersiz sayılır.