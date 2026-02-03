Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri il il devam ederken, Karaman için beklenen tarih gündemin üst sıralarına yükseldi. 1550 konutun inşa edileceği kentte başvuru yapan vatandaşlar kura takvimine odaklandı. 500 bin sosyal konut TOKİ Karaman kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Peki Karaman TOKİ kura tarihi nereden öğrenilecek? İşte detaylar.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan 500 bin konut hamlesinde gözler Karaman’e çevrildi. TOKİ tarafından yürütülen kura çekilişlerinde birçok ilde sonuçlar açıklanırken, Karaman’da yapılacak bin 550 konutun hak sahipleri için geri sayım başladı.
TOKİ KARAMAN BİN 550 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Karaman'da 1550 konut inşa edilecek. Ancak Karaman için kura çekiliş tarihine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Karaman TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Karaman TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
TOKİ Karaman kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?
TOKİ Karaman kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
Karaman'da TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?
KARAMAN MERKEZ 1000
AKÇAŞEHİR 30
SUDURAĞI 142
AYRANCI 94
BAŞYAYLA 20
ERMENEK 100
GÜNEYYURT 47
SARIVELİLER 47
GÖKTEPE 70
Karaman'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Karaman'da fiyatlar şu şekilde:
Karaman'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Karaman'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Karaman'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.