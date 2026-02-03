Yeni Şafak
BİM 3 Şubat 2026 aktüel ürünleri raflarda satışta! Bugün BİM'de hangi ürünler indirimde olacak?

BİM 3 Şubat 2026 aktüel ürünleri raflarda satışta! Bugün BİM'de hangi ürünler indirimde olacak?

11:183/02/2026, Salı
Sonraki haber

BİM 3 Şubat 2026 Salı günü aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. BİM'de bugün temizlik ürünleri indirimli fiyattan satışa sunuluyor. İşte 6 Şubat Cuma BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler listesi.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 3 ŞUBAT 2026 KATALOĞU


Omo Active Toz Deterjan 439 TL

Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 159 TL

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kg 199 TL





Hyper Hypo Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 694 ml 29,75 TL


Fax Sıvı Sabun 3000 ml 89 TL

Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 2500 ml 195 TL

Doa Yüzey Temizleyici 79 TL

Shila Mikrofiber Bez 59 TL

Elidor Şampuan 650 ml 149 TL

Queen Desenli Peçete 19,50 TL

Kraft Havlu Peçete Ecco Yeşil Dünya 29,50 TL

Ece 15 m Streç Film 29 TL








Ece 10 m Alüminyum Folyo 59 TL


Sinoz Yoğun Nemlendirici Yüz Bakım Kremi 50 ml 179 TL

#bim
#bim aktüel
#bim indirimleri
#bim kataloğu
