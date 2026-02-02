Yeni Şafak
TOKİ Elazığ kura sonuçları: 500 bin konut Elazığ TOKİ kazananlar tam isim listesi

TOKİ Elazığ kura sonuçları: 500 bin konut Elazığ TOKİ kazananlar tam isim listesi

12:062/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
Elazığ’da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekilişi, 2 Şubat’ta Fırat Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleştiriliyor. Elazığ merkez ve ilçelerinde toplam 3 bin 825 adet sosyal konut inşa edilecek. Proje kapsamında Elazığ merkez Akçakiraz, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan, Palu, Sivrice, Maden, Kovancılar, Baskil, Ağın, Yurtbaşı, Yazıkonak’ta konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ Elazığ kura çekiliş sonuçlarını ve isim listesini araştırıyor. TOKİ Elazığ konut kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden kura sonuçları ve hak sahipliği bilgileri takip edilebilecek. İşte Elazığ TOKİ konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. Bugün Elazığ TOKİ kurası çekiliyor. Fırat Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 11:00'de Elazığ merkez Akçakiraz, Kovancılar, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan, Palu, Sivrice ve Maden için TOKİ konutları için notere huzurunda kura çekilişi gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ Elazığ konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

TOKİ Elazığ kura sonuçları: 500 bin konut Elazığ TOKİ kazananlar tam isim listesi için TIKLAYIN

