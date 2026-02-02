Elazığ’da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekilişi, 2 Şubat’ta Fırat Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleştiriliyor. Elazığ merkez ve ilçelerinde toplam 3 bin 825 adet sosyal konut inşa edilecek. Proje kapsamında Elazığ merkez Akçakiraz, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan, Palu, Sivrice, Maden, Kovancılar, Baskil, Ağın, Yurtbaşı, Yazıkonak’ta konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ Elazığ kura çekiliş sonuçlarını ve isim listesini araştırıyor. TOKİ Elazığ konut kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden kura sonuçları ve hak sahipliği bilgileri takip edilebilecek. İşte Elazığ TOKİ konut kura sonuçları sorgulama ekranı.
