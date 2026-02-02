Elazığ’da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekilişi, 2 Şubat’ta Fırat Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleştiriliyor. Elazığ merkez ve ilçelerinde toplam 3 bin 825 adet sosyal konut inşa edilecek. Proje kapsamında Elazığ merkez Akçakiraz, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan, Palu, Sivrice, Maden, Kovancılar, Baskil, Ağın, Yurtbaşı, Yazıkonak’ta konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ Elazığ kura çekiliş sonuçlarını ve isim listesini araştırıyor. TOKİ Elazığ konut kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden kura sonuçları ve hak sahipliği bilgileri takip edilebilecek. İşte Elazığ TOKİ konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

1 /176 Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. Bugün Elazığ TOKİ kurası çekiliyor. Fırat Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 11:00'de Elazığ merkez Akçakiraz, Kovancılar, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan, Palu, Sivrice ve Maden için TOKİ konutları için notere huzurunda kura çekilişi gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ Elazığ konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

2 /176

3 /176

4 /176

5 /176

6 /176

7 /176

8 /176

9 /176

10 /176

11 /176

12 /176

13 /176

14 /176

15 /176

16 /176

17 /176

18 /176

19 /176

20 /176

21 /176

22 /176

23 /176

24 /176

25 /176

26 /176

27 /176

28 /176

29 /176

30 /176

31 /176

32 /176

33 /176

34 /176

35 /176

36 /176

37 /176

38 /176

39 /176

40 /176

41 /176

42 /176

43 /176

44 /176

45 /176

46 /176

47 /176

48 /176

49 /176

50 /176

51 /176

52 /176

53 /176

54 /176

55 /176

56 /176

57 /176

58 /176

59 /176

60 /176

61 /176

62 /176

63 /176

64 /176

65 /176

66 /176

67 /176

68 /176

69 /176

70 /176

71 /176

72 /176

73 /176

74 /176

75 /176

76 /176

77 /176

78 /176

79 /176

80 /176

81 /176

82 /176

83 /176

84 /176

85 /176

86 /176

87 /176

88 /176

89 /176

90 /176

91 /176

92 /176

93 /176

94 /176

95 /176

96 /176

97 /176

98 /176

99 /176

100 /176

101 /176

102 /176

103 /176

104 /176

105 /176

106 /176

107 /176

108 /176

109 /176

110 /176

111 /176

112 /176

113 /176

114 /176

115 /176

116 /176

117 /176

118 /176

119 /176

120 /176

121 /176

122 /176

123 /176

124 /176

125 /176

126 /176

127 /176

128 /176

129 /176

130 /176

131 /176

132 /176

133 /176

134 /176

135 /176

136 /176

137 /176

138 /176

139 /176

140 /176

141 /176

142 /176

143 /176

144 /176

145 /176

146 /176

147 /176

148 /176

149 /176

150 /176

151 /176

152 /176

153 /176

154 /176

155 /176

156 /176

157 /176

158 /176

159 /176

160 /176

161 /176

162 /176

163 /176

164 /176

165 /176

166 /176

167 /176

168 /176

169 /176

170 /176

171 /176

172 /176

173 /176

174 /176