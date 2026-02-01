TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi 2-8 Şubat 2026 takvimi: 10 ilde tarihler netleşti! İşte TOKİ il il kura çekimi sonuç takvimi

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde gözler 2-8 Şubat 2026 haftasına çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı yeni kura takvimiyle Elazığ’dan Kayseri’ye, Kahramanmaraş’tan Osmaniye’ye toplam 10 ilde binlerce aile için “ev sahibi olma” süreci başlıyor. Kura çekimleri hangi gün hangi ilde yapılacak, kaç konut için hak sahibi belirlenecek? İşte gün gün TOKİ kura programı ve detaylar.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaştığı programa göre 2-8 Şubat 2026 haftasında 10 ilde kura çekimi yapılacak. Elazığ'dan Kayseri'ye, Kahramanmaraş'tan Osmaniye'ye uzanan takvimle toplam 36 bin 458 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.

Kura süreci 5 haftadır devam ediyor Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yürüttüğü kura çekimi süreci 29 Aralık 2025'te başladı.

31 Ocak 2026 itibarıyla kura tamamlanan il sayısı 43’e ulaşırken, bugüne kadar 41 ilde toplam 144 bin 258 sosyal konut için hak sahipleri belirlendi.

Bakan Kurum sosyal medyadan paylaştı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “41 ilde kuralarımızı çektik, 144 bin 258 anahtarın sahibi vatandaşımızı belirledik” ifadelerini kullandı. Kurum ayrıca, yeni haftada 10 il için kura heyecanının başlayacağını duyurdu.





Osmaniye'de kura 6 Şubat'ta anma töreninde çekilecek Kura takvimindeki en dikkat çeken durak Osmaniye oldu. Osmaniye'deki kura çekimi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programında yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek törende deprem şehitleri Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anılacak.

İl il TOKİ kura çekimi tarihleri (2-8 Şubat 2026) 2-8 Şubat haftası takvimine göre kura programı şöyle: 2 Şubat Pazartesi: Elazığ (3.825) 3 Şubat Salı: Kayseri (7.562), Zonguldak (1.872) 4 Şubat Çarşamba: Kırşehir (1.633), Düzce (2.470) 5 Şubat Perşembe: Kahramanmaraş (8.195), Afyonkarahisar (4.370) 6 Şubat Cuma: Osmaniye (2.990) 7 Şubat Cumartesi: Yalova (1.805), Kırıkkale (1.736)

Bu takvimle birlikte 2-8 Şubat 2026 haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konut için kura çekimi yapılmış olacak. TOKİ kura sonuçları, çekilişlerin ardından resmi kanallar üzerinden il il sorgulanabilecek.