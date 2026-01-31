TOKİ Şubat ayı kura takvimi açıklandı mı? 2-8 Şubat TOKİ kuraları hangi illerde çekilecek? Bu hafta TOKİ çekilecek illeri...

TOKİ Şubat ayı kura takvimi açıklandı mı?

TOKİ tarafından 2-8 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan Şubat ayı kura takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı. Yetkililerden yapılan son bilgilendirmelere göre, kura çekiliş takviminin bugün ya da en geç yarın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Her hafta sonu noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla sürdürülüyor. 31 Ocak Cumartesi günü yapılacak çekilişlerin ardından 41 ilde TOKİ kuraları tamamlanmış olacak.