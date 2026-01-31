TOKİ Şubat ayı kura takvimi açıklandı mı? 2-8 Şubat TOKİ kuraları hangi illerde çekilecek? Bu hafta TOKİ çekilecek illeri...

TOKİ Şubat ayı kura takvimi, 500 bin sosyal konut projesine başvuran vatandaşların gündeminde üst sıralara çıktı. Ocak ayı çekilişlerinin tamamlanmasına sayılı günler kala, 2-8 Şubat haftasında yapılacak yeni kuralar merak ediliyor.
TOKİ tarafından il il gerçekleştirilen kura çekimlerinde Şubat ayı programı araştırılmaya başlandı. 2-8 Şubat tarihleri arasında hangi illerde kura yapılacağı netleşiyor.
TOKİ Şubat ayı kura takvimi açıklandı mı?
TOKİ tarafından 2-8 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan Şubat ayı kura takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı. Yetkililerden yapılan son bilgilendirmelere göre, kura çekiliş takviminin bugün ya da en geç yarın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Her hafta sonu noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla sürdürülüyor. 31 Ocak Cumartesi günü yapılacak çekilişlerin ardından 41 ilde TOKİ kuraları tamamlanmış olacak.
2-8 Şubat TOKİ kuraları hangi iller için yapılacak?
Şubat ayının ilk haftasında yapılması beklenen TOKİ kura çekilişlerinde şu illerin yer alması öngörülüyor:
Gaziantep
Kahramanmaraş
Diyarbakır
Isparta
Uşak
Denizli
Resmi kura takvimi açıklandığında, gün gün kura tarihleri ve canlı yayın bilgileri TOKİ tarafından duyurulacak.
38 ilde TOKİ kuraları tamamlandı
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugüne kadar 38 ilde toplam 133 bin 273 konut için hak sahipleri belirlendi. Kura çekilişi tamamlanan iller şu şekilde:
Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu ve Karabük.
Ocak ayının son TOKİ kura çekilişleri hangi illerde?
Ocak ayının son kura çekilişleri Samsun, Bartın ve Nevşehir illeri için gerçekleştiriliyor. Bu çekilişlerin tamamlanmasıyla birlikte Şubat ayı kura sürecine geçiş yapılacak.
TOKİ kura çekilişleri nereden takip ediliyor?
TOKİ kura çekilişleri;TOKİ’nin resmi internet sitesi
Resmi YouTube kanalıüzerinden canlı yayınla takip edilebiliyor.