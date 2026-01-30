Yeni Şafak
2026 TUS ve STS başvuruları başladı: Son gün ne zaman? Başvu ücreti ne kadar?

14:1930/01/2026, Cuma
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvuruları başladı. ÖSYM tarafından 15 Mart'ta yapılacak TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı için başvuru ekranı erişime açıldı. TUS başvurusu nasıl yapılır? 2026 sınav ücreti ne kadar? Son başvuru tarihi ne zaman? İ

ÖSYM’den TUS ve STS duyurusu: 15 Mart 2026’da yapılacak 2026-TUS 1. Dönem ve 2026-STS Tıp Doktorluğu sınavlarının başvuruları başladı.

TUS ne zaman yapılacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) 15 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek.

TUS sınav ücreti ne kadar?

2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ücreti; temel tıp bilimleri için 2 bin 500 TL, klinik tıp bilimleri için 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

Başvuru Nasıl Yapılır? (Adım Adım)

Adaylar, başvurularını fiziksel olarak ÖSYM Başvuru Merkezleri'nden yapabilecekleri gibi, dijital kanalları da kullanabilirler:

ÖSYM AİS: ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik No ve şifre ile giriş yaparak.

Mobil Uygulama: ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden.

e-Devlet: e-Devlet şifresi ile AİS sistemine hızlı erişim sağlayarak.




2026-TUS 1. Dönem: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

#tus
#sts
#ösym
