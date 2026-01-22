Hurda desteği yasasından faydalanmak için yasaya uygun koşullarda düşük model bir araç almayı planlayan vatandaşlar için önemli bir destek paketi duyuruldu. Hurda araç alımı ile sıfır araçlarda ÖTV indirimi için verilen kanun teklifi, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Otomobil piyasasında gözler hurda araç teşvikine çevrildi. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı ile hurda teşviki ve ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlara büyük fırsat olacak. 3 çocuklu ailelere uzun vadeli araç finansman desteği geliyor. Yasa teklifine göre, yerlilik oranı %40’ın üzerinde olan 12 araç modeli teşvik kapsamında değerlendirilecek. Peki, Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilir? Hurda teşviki çıktı mı? İşte hurda teşviki kapsamına giren 12 araba modeli...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilmesi planlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"ndan 3 ve daha fazla çocuklu aileler yararlanacak. Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanacak. Peki, İlk arabasını alacaklara devlet desteği başvurusu ne zaman başlayacak ve şartları neler olacak?
Teklif kapsamında aracını dönüştürmek isteyenlerin uygulamadan bir defalığına yararlanması talep edildi. Yeni alınacak araçların ÖTV'siz Türkiye'de üretilmiş olması şartına yer verildi.
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ HANGİ ŞARTLARI KAPSIYOR?
Teklife göre, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya çıkarılması ve yerine alınacak yeni araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanması tahmin ediliyor. Ancak bu teşvikten yararlanmak isteyenler, uygulamadan sadece bir kez faydalanabilir. Ayrıca, yeni alınacak araçların Türkiye’de üretilmiş olması şartı da teklifin önemli detaylarından biri. Bu sayede hem yerli üretim desteklenecek hem de trafikteki eski araçların yerini daha çevreci ve güvenli araçlar alacak.
‘12 MODEL KAPSAM DAHİLİNE GİRİYOR’
Teklifte yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörülüyor. Teklif olduğu gibi yasalaştığı taktirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor. İşte o modeller...
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea
VW Transporter
HURDA TEŞVİKİ İNDİRİMİ İLE FİYATLAR NE KADAR DÜŞER?
Fiyatların ne kadar gerileyebileceğine dair yorum ancak kanun kesinleştiğinde netleşecek. ÖTV ve KDV teşvikinin boyutu, koşulları gibi hususlar henüz kesinleşmedi.
HURDA TEŞVİKİ İÇİN YERLİLİK ORANI KAÇ OLMALI?
Hurda teşvikinden yararlanmak için alınacak araçların yerlilik oranının en az %40 olması gerekiyor. Bu şart, Türkiye’de üretilen yerli araçların tercih edilmesini teşvik ediyor ve yerli otomotiv sanayinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Belirtilen yerlilik oranı sayesinde hem tüketiciler hem de üreticiler için avantajlı bir sistem hedefleniyor.
HURDA TEŞVİKİ TEK SEFERLİK Mİ OLACAK?
Piyasaya dair merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: “Geçmiş yıllarda da hurda teşviki düzenlemesi gerçekleştirilmiş ve süreli olarak belirlenmişti. Yasalaştığı taktirde trafikte bulunan araçları gençleştirmek, yerli üretim araç alımını teşvik etmek gibi konularda faydalı olacaktır, ancak sürekli geçerli bir kanun halinde yasalaşması uzun vadede rekabet, satış adetleri dağılımı, sıfır/ikinci el piyasası dengeleri gibi iç pazar dinamiklerine birtakım etkileri olabilir. Dolayısıyla tüm senaryoların detaylı hesaplanarak yasalaşması oldukça önemli.
TEKLİF NE ZAMAN UYGULANACAK?
Uygulama için söz konusu yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Meclis'in bu yönde bir karar adım atmayacağı henüz bilinmiyor.