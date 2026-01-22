Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik kapsamında sınıflandırma sonuçlarının duyurulduğunu açıkladı. Açıklamaya göre, 2026 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin hangi celp döneminde silah altına alınacağı ve görev yapacakları birlikler netleşti. İşte bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik yapacak kişilerin celp dönemleri ve birlik yerlerini belirledi. MSB, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerlerinin belirlendiğini açıkladı.
Yedek subay ve yedek astsubay bedelli askerlik celp tarihleri açıklandı mı?
Açıklanan takvime göre; yedek subay ve yedek astsubay adayları ile erlerin birinci grubu 5 Şubat 2026 tarihinde sevk edilecek. Erlerin ikinci grubu 5 Mart 2026, üçüncü grup erler ise 02 Nisan 2026 tarihinde birliklerine katılacak.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir. Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz" denildi.
Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.
2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyordu. Yeni bedelli askerlik ücreti, 2026 memur maaşı düzenlemesi ve enflasyon farkına göre yukarı yönlü revize edildi.
6 aylık enflasyon verisine göre enflasyon farkı 6,85 olarak açıklandı. 6,85 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde memurlar maaşlarına yüzde 18,61 kümülatif zam meydana geldi. Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu tespitler sonrasında memur aylık katsayısının 1.387987 olmasıyla birlikte 333 bin 89 liraya yükseldi.