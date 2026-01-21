TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde kura süreci aralıksız devam ederken, 29 Aralık’ta Adıyaman ile start alan çekilişler takvim doğrultusunda sürüyor. Gözler sıradaki illere çevrilirken, İstanbul’da yapılacak 100 bin sosyal konut için başvuru yapan on binlerce kişi kura tarihine kilitlendi. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi 2026 yılında ne zaman yapılacak? 500 bin konut projesi kapsamında İstanbul kura çekiminin tarihi açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura çekilişine katılacak adayların listesi belli oldu mu?
Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan 500 bin konut hamlesinde heyecan İstanbul için artıyor. TOKİ tarafından sürdürülen kura çekilişlerinde pek çok ilde hak sahipleri belli olurken, Anadolu ve Avrupa Yakası’nda inşa edilecek konutlar için gözler İstanbul’a çevrildi. İstanbul’da yapılacak toplam 100 bin konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişi için geri sayım sürüyor. Peki, TOKİ İstanbul 500 bin sosyal konut kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Güncel bilgilere göre, TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri 29 Aralık 2025’ten itibaren başlamış olup, büyük çoğunluğu Şubat 2026 sonuna kadar tamamlanacak.
İstanbul’a ayrılan 100 bin konut için en yoğun başvuru alındığından, kura çekilişi Mart ayına bırakıldı. Birçok kaynağa göre 9-12 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul kuralarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Kura takvimi aşamalı olarak güncelleniyor ve İstanbul gibi büyük iller sona doğru sıralanıyor. Resmi duyuru için TOKİ’nin internet sitesi (toki.gov.tr) ve e-Devlet üzerinden düzenli takip edilmesi öneriliyor. Kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan hemen sonra proje bazında ilan edilecek.
Başvuru sahipleri heyecanla beklerken, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğü ve hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından sözleşme aşamasına geçileceği belirtiliyor.
500 bin sosyal konut projesinde İstanbul TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayınlanmadı.
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.