21 Ocak 2026 Çarşamba günü İSKİ, ASKİ, İZSU ve MESKİ tarafından yapılan son dakika açıklamalarıyla, dört büyük ildeki planlı su kesintisi programları netleşti. Şebeke yenileme, ana isale hattı arızaları ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelere belirli süreliğine su verilemeyecek. Vatandaşlar ise arama motorlarında "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Bugün sular ne zaman gelecek? Hangi il ve ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte İSKİ, ASKİ, İZSU ve MESKİ tarafından yapılan güncel kesinti programı listesi.

1 /13 Planlarını su kesintilerine göre ayarlamak isteyenler için İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin su arıza detaylarını tek bir içerikte topladık. İşte İSKİ, ASKİ, İZSU ve MESKİ'nin resmi sitelerinden alınan güncel verilerle; kesintiden etkilenen mahalleler ve suların verilmesi planlanan saatler.

2 /13 İstanbul Su Kesintisi: İSKİ 21 Ocak Duyuruları İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) verilerine göre, bugün İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde boru hattı yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Detaylı Sorgulama: İSKİ Planlı Kesintiler Sayfası üzerinden mahallenizi seçerek anlık durum bilgisi alabilirsiniz.

4 /13 Ankara Su Kesintisi: ASKİ Arıza Sorgulama ASKİ’nin paylaştığı bilgilere göre, 21 Ocak 2026 tarihinde Keçiören ilçesinde yapılacak planlı su kesintisinden şu mahalleler etkilenecek:

Şehit Kubilay Mahallesi Sancaktepe Mahallesi Yükseltepe Mahallesi Yayla Mahallesi

Bu mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, kesinti süresi boyunca geçici olarak susuz kalacak. Özellikle sabah saatlerinde yoğun su kullanımı olan haneler, iş yerleri ve okulların kesintiyi dikkate alarak hazırlık yapmaları istendi. ASKİ, kesintinin ardından suyun kademeli olarak verileceğini de hatırlattı.

Sular Ne Zaman Gelecek? ASKİ yetkilileri onarımın öğleden sonra tamamlanacağını bildirdi. Detaylar için ASKİ Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz.

6 /13 İzmir Su Kesintisi: İZSU Güncel Liste İzmir'de İZSU tarafından yapılan açıklamada, ana boru patlakları ve elektrik kesintilerine bağlı su duruşları yaşandığı belirtildi.

Güncel liste için: İZSU Kesinti Takibi.

8 /13 Mersin Su Kesintisi: MESKİ Kesinti Takvimi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), kentin bazı noktalarında depo temizliği ve filtre değişimleri nedeniyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.

Online Kontrol: MESKİ Su Kesintileri sayfasından abonelik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz.

10 /13 Su Kesintisi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler



11 /13 1) Cihazlarınızı Koruyun: Çamaşır ve bulaşık makinelerinizi su kesintisi süresince kapalı tutun.









12 /13 2) Depolama Yapın: Sular gelmeden önce musluklarınızı açık bırakmayın; su ilk geldiğinde bir miktar bulanıklık görülebilir.



