MEMUR MAAŞ FARKI HESAPLAMA EKRANI 2026: 14 günlük zamlı memur maaş farklar ne zaman yatacak? Mesleklere göre 14 günlük maaş farkı ödeme günleri

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMLI MI YATACAK?

En düşük emekli maaşına normal şartlarda yüzde 12.18 oranında zam yapılacaktı. AK Parti hükümeti harekete geçerek en düşük emekli maaşında yeni bir düzenlemeye imza attı. 2025 yılının Temmuz-Aralık aylarında 16 bin 881 lira olarak yatırılan en düşük emekli aylığı %18.48 zamlanarak yaklaşık 20 bin lira seviyesine çekildi. Konuya ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Maaşlarını en düşük alt sınırdan alan emeklilerinin de zamlı maaşlarının bu ay yatması bekleniyor.