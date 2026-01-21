MEMUR MAAŞ FARKI HESAPLAMA EKRANI 2026: 14 günlük zamlı memur maaş farklar ne zaman yatacak? Mesleklere göre 14 günlük maaş farkı ödeme günleri

Memur ve emekli maaş farkı ödemeleri Ocak ayıyla birlikte yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Zamlı maaşların 15 Ocak itibarıyla hesaplanması nedeniyle oluşan 14–15 günlük fark ödemeleri için milyonlarca kişi ödeme takvimini yakından takip ediyor. Gözler, maaş farklarının hesaplara yatacağı tarihe çevrildi.
Ocak zammı sonrası memur ve emekliler için maaş farkı süreci başladı. Memurların maaşları her ayın 15’inde ödenirken, zamlı tutarlarla eski maaş arasındaki fark için ayrıca ödeme yapılması bekleniyor. Emekli ve çalışanlar, fark ödemelerinin hesaplara geçip geçmediğini sorguluyor.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI SORGULAMA 2026
Memur ve emekli maaş farkı ödemelerinin hesaplara geçip geçmediğini kontrol etmek isteyenler, maaş aldıkları bankaların müşteri hizmetleri üzerinden sorgulama işlemi yapabilirler. Alternatif olarak maaş alacakların şubelere gitmelerine gerek bulunmazken internet bankacılığı, mobil bankacılık üzerinden maaş farkının yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.
Kamu kurumlarında görev yapan memurların maaşları her ayın 15’inden itibaren işlendiği için 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında hesaplama yapılıyor. Memurlar maaş zammı sebebiyle 15 günlük fark ödemesi alacak.
ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI 2026 NE ZAMAN YATACAK?
Memur emeklileri tahsis numarasına göre Ocak ayının ilk haftası maaşlarını zamsız olarak aldı. Tahsis numarası 1-3 arasında olanlar 1 Ocak’ta, 4-6 olanlar 2 Ocak’ta, 7-9 olanlar 3 Ocak’ta ve 0 olanların ise 4 Ocak’ta maaşları hesaplara yatırıldı.
Kamu kurumlarında farklı meslek gruplarında çalışan memurlar ise normal şartlarda maaşlarını bugün (15 Ocak) tarihinde alıyor. Zamlı maaşlar, Ocak ayından itibaren işlendiği için bugün zamlı maaşların hesaplara aktarılması bekleniyor.
SSK emeklilerine ise tahsis numarasına göre maaşlar 17-26 Ocak’ta yatırılacak Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihinde zamlı maaşlarını alacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMLI MI YATACAK?
En düşük emekli maaşına normal şartlarda yüzde 12.18 oranında zam yapılacaktı. AK Parti hükümeti harekete geçerek en düşük emekli maaşında yeni bir düzenlemeye imza attı. 2025 yılının Temmuz-Aralık aylarında 16 bin 881 lira olarak yatırılan en düşük emekli aylığı %18.48 zamlanarak yaklaşık 20 bin lira seviyesine çekildi. Konuya ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Maaşlarını en düşük alt sınırdan alan emeklilerinin de zamlı maaşlarının bu ay yatması bekleniyor.