DSİ personel alımı 2026: DSİ 1389 personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Hangi kadrolar kurayla alınacak?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) 1389 personel alımı sürecinde başvuru yapan binlerce adayın merakla beklediği kritik tarih açıklandı. Noter kurasıyla yapılacak alımların günü netleşirken, hangi kadroların kura ile hangilerinin sınavla belirleneceği de belli oldu. Kura yeri, saat bilgisi ve tüm detaylar adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

1 /5 Türkiye’de kamu istihdamını yakından ilgilendiren DSİ personel alımı sürecinde önemli bir aşamaya geçildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan 1389 kişilik işçi alımında, başvurular 17–21 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Sürecin devamında gözler noter huzurunda yapılacak kura çekimine çevrildi.

2 /5

2026 DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman? Kurum tarafından yayımlanan resmî bilgilere göre, sürekli işçi alımı için kura çekimi 2 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Kura çekiminin gerçekleştirileceği yer ve başlangıç saati, alımı yürüten ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerinin resmî internet siteleri üzerinden ayrıca ilan edilecek.



3 /5 Alım yöntemi ve kontenjanlar Toplam 1389 kişilik alımın 1305’i noter kurası yoluyla gerçekleştirilecek. Kalan 84 kişilik kontenjan ise yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına göre belirlenecek. Böylece DSİ, farklı niteliklere sahip adaylar için iki ayrı değerlendirme yöntemi uygulayacak.

4 /5 Noter kurasıyla alınacak branşlar Kura kapsamında usta yardımcısı, aşçı yardımcısı, şoför, düz işçi, bakımcı-yağcı, sürveyan, sondaj işçisi, laborant yardımcısı, teknisyen, topoğraf ve bekçi gibi çok sayıda kadro bulunuyor. Ayrıca su dağıtım teknisyeni, akaryakıtçı, hidrolog yardımcısı, jeofizik teknisyeni, alet operatörü, teknik ressam, pompaj istasyonu operatörü, döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü pozisyonları da kura ile doldurulacak.