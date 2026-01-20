SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI SON DURUM: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurular ne zaman alınacak, duyurusu geldi mi?

Kamu istihdamında yılın en büyük alımlarından biri olmaya aday Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı süreci yakından takip ediliyor. Sağlık ordusunu güçlendirmeyi hedefleyen alımda; hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve destek personeli gibi birçok branşta kontenjan açılması bekleniyor. Adaylar başvuru sürecine ilişkin detayları araştırıyor.