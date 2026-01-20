Yeni Şafak
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI SON DURUM: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurular ne zaman alınacak, duyurusu geldi mi?

15:3720/01/2026, Salı
Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı personel planlaması kapsamında gerçekleştireceği 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için geri sayım başladı. Kamuya atanma hayali kuran binlerce aday, başvuru takvimi, kadro dağılımları ve başvuru şartlarına ilişkin yapılacak resmi açıklamalara odaklandı. Gözler Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’den gelecek yeni duyurularda.

Kamu istihdamında yılın en büyük alımlarından biri olmaya aday Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı süreci yakından takip ediliyor. Sağlık ordusunu güçlendirmeyi hedefleyen alımda; hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve destek personeli gibi birçok branşta kontenjan açılması bekleniyor. Adaylar başvuru sürecine ilişkin detayları araştırıyor.

26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için branş dağılımı geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Ancak başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz sene başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da beklentiler aynı dönemlerde başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.

ŞARTLAR NELER?

Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak.

BRANŞ DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:

Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı

Uzman Doktor 22.983

Doktor 3.652

Diyetisyen 1

Ebe 9

Hemşire 2

Sağlık Teknikeri 25

