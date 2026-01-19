Dövizde yeni hafta fiyatları:19 Ocak Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum

19 Ocak itibarıyla Türkiye döviz piyasaları, haftanın ilk işlem gününü sınırlı hareketlerle tamamladı. Dolar, euro ve sterlin kurları hem İstanbul hem de Ankara serbest piyasalarında yukarı yönlü seyrini korudu. Gün sonu verileri, önceki işlem günü olan cuma kapanışlarıyla karşılaştırıldığında kademeli artışlara işaret etti.