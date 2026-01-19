Dövizde yeni hafta fiyatları:19 Ocak Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum

19 Ocak Pazartesi günü döviz piyasalarında haftanın ilk işlemleri tamamlandı. Türkiye genelinde serbest piyasada dolar, euro ve sterlin kurlarında sınırlı yükselişler dikkat çekti. İstanbul ve Ankara piyasalarında gün sonu fiyatları ile sabah açılış rakamları netleşirken, aylık ve yıllık performans verileri de yatırımcıların takibine girdi.
19 Ocak itibarıyla Türkiye döviz piyasaları, haftanın ilk işlem gününü sınırlı hareketlerle tamamladı. Dolar, euro ve sterlin kurları hem İstanbul hem de Ankara serbest piyasalarında yukarı yönlü seyrini korudu. Gün sonu verileri, önceki işlem günü olan cuma kapanışlarıyla karşılaştırıldığında kademeli artışlara işaret etti.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum
İstanbul serbest piyasasında ABD doları 43,27 lira seviyelerinde işlem görürken, euro 50,36 lira bandına yükseldi.
Sterlin ise 58 lira eşiğinin üzerinde fiyatlandı. Aynı saatlerde Ankara piyasalarında dolar ve euroda benzer bir tablo izlendi; başkentte satış fiyatları İstanbul’a kıyasla sınırlı farklarla oluştu.
Sabah açılış fiyatları ve önceki kapanış
Haftanın ilk gününde sabah 09.00 itibarıyla serbest piyasada dolar 43,26 lira civarından işlem görmeye başladı. Euro ise 50,34 lira seviyelerinde açılış yaptı. Cuma günü kapanış rakamlarıyla karşılaştırıldığında, her iki para biriminde de sınırlı yukarı yönlü hareket dikkat çekti.
Aylık ve yıllık performans görünümü
Ocak ayının başından bu yana dolar TL karşısında sınırlı değer kazanırken, yılbaşına göre artış oranı yüzde 1’in altında kaldı.
Son bir yıllık veriler ise doların Türk lirası karşısında yüzde 20’nin üzerinde yükseldiğini ortaya koydu.
Euro cephesinde aylık bazda hafif gerileme görülse de, yıllık performans güçlü seyrini sürdürdü.
Sterlin ise hem aylık hem yıllık ölçekte artış eğilimini koruyan para birimleri arasında yer aldı.