EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya yükseldi. Buna toplu sözleşme gereği 1000 liranın da eklenmesiyle 27 bin 887 lira olacak.

YENİ ZAM VE İLAVE ÜCRETLE BİRLİKTE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Yeni zam ve ilave ücretle birlikte yeni senede; genel müdürün (1/4) maaşı 136 bin 381, öğretmenin (9/1) maaşı 63 bin 39 TL, polis memurunun (8/1) maaşı 81 bin 203, uzman hekimin (1/4) maaşı 102 bin 29, profesörün maaşı (1/4) 131 bin 837, kamuda çalışan avukatın (9/1) maaşı da 76 bin 455 TL’ye çıkacak