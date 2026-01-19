Memurlar 2026’nın ocak ayından itibaren maaşlarını yüzde 18.60 zamlı alacaklar. Bu kapsamda en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya yükseltildi. Zamlı memur maaşları 15 Ocak'ta hesaplara yatarken, şimdi ise gözler memur maaş farkı ödeme takvimine çevrildi. Peki memur maaş farkı ne zaman yatacak? 14 günlük memur maaş farkı hangi gün ayın kaçında yatırılacak?
Memurlar yüzde 18,6 zam oranın yansıtıldığı maaşlarını 15 Ocak’ta aldı. 4 milyon memura ödeme yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 12,19 artış yansıyacak. SSK emeklilerine ödemeler bu hafta başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını her ay olduğu gibi emekli kartlarındaki tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde alacak. 4A (SSK) kapsamında olan emekliler, zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında alacak. Memurlar 2026’nın ocak ayında maaşlarını yüzde 18.60 zamlı alacaklar. Bunun üzerine toplu sözleşmeye göre memurların taban aylıklarına brüt 1000 TL ilave ücret eklenecek. Peki, memur maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak?
MEMUR MAAŞ FARKI ZAMAN YATACAK 2026?
Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. 14 günlük 2026 Ocak ayı memur maaş farklarının bu tarihten itibaren hesaplanıp hafta içinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Memur emeklileri (4C) maaş zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarih ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.
14 GÜNLÜK MEMUR MAAŞ FARKLARI NEREYE YATIRILACAK?
Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya yükseldi. Buna toplu sözleşme gereği 1000 liranın da eklenmesiyle 27 bin 887 lira olacak.
YENİ ZAM VE İLAVE ÜCRETLE BİRLİKTE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Yeni zam ve ilave ücretle birlikte yeni senede; genel müdürün (1/4) maaşı 136 bin 381, öğretmenin (9/1) maaşı 63 bin 39 TL, polis memurunun (8/1) maaşı 81 bin 203, uzman hekimin (1/4) maaşı 102 bin 29, profesörün maaşı (1/4) 131 bin 837, kamuda çalışan avukatın (9/1) maaşı da 76 bin 455 TL’ye çıkacak