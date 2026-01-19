Bugün hangi maçlar var? 19 Ocak Pazartesi bugünün maçları

Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş evinde Kayserispor’u ağırlayacak. Iğdırspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig’de üç puan için mücadele verecek. İtalya Serie A’da Lazio ile Como kozlarını paylaşırken, İspanya La Liga S’da Elche ile Sevilla sahaya çıkacak. İngiltere Premier Lig’de de heyecan devam ediyor. İşte 19 Ocak Pazartesi bugünün maçları.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 14:30 Iğdırspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 15:00 Beşiktaş - Kayserispor TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok.

3 /6 17:00 Konyaspor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 17:00 İstanbulspor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor 20:00 Göztepe - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

4 /6 20:00 Beşiktaş - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 20:00 Bodrumspor - Sivasspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

5 /6 20:30 Cremonese - Verona İtalya Serie A S Sport 2 22:45 Lazio - Como İtalya Serie A S Sport 2