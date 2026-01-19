Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var? 19 Ocak Pazartesi bugünün maçları

19/01/2026, Pazartesi
Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş evinde Kayserispor’u ağırlayacak. Iğdırspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig’de üç puan için mücadele verecek. İtalya Serie A’da Lazio ile Como kozlarını paylaşırken, İspanya La Liga S’da Elche ile Sevilla sahaya çıkacak. İngiltere Premier Lig’de de heyecan devam ediyor. İşte 19 Ocak Pazartesi bugünün maçları.

Futbolseverleri bugün yine dopdolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de heyecan sürerken, Avrupa’da kritik karşılaşmalar sahne alacak. İngiltere Premier Lig’de Brighton - Bournemouth mücadeleleri oynanacak, Trendyol 1. Lig ise zorlu karşılaşmaları futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Ayrıca İspanya La Liga ve İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçları futbol gündemini belirleyecek. İşte 19 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

14:30 Iğdırspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

15:00 Beşiktaş - Kayserispor TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok.

17:00 Konyaspor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:00 İstanbulspor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:00 Göztepe - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Beşiktaş - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Bodrumspor - Sivasspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:30 Cremonese - Verona İtalya Serie A S Sport 2

22:45 Lazio - Como İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Brighton - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

23:00 Elche - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus

