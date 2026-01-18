Türkiye'de hangi adda bir ilçe yoktur? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu

Milyoner
Türkiye'de hangi adda bir ilçe yoktur? Bu akşam ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasında sorulan bu sorunun yanıtı merak uyandırdı. 300 bin TL değerinde olan ve izleyicilerin yanıtını araştırdığı "Türkiye'de hangi adda bir ilçe yoktur?" sorusunun yanıtı haberimizde.
SORU: Türkiye'de hangi adda bir ilçe yoktur?
CEVAP: D: Yirmiüçnisan
A: Onikişubat
B: Ondokuzmayıs
C: Altıeylül
D: Yirmiüçnisan
