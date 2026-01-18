TOKİ kura takvimi 19-25 Ocak 2026: Bu hafta hangi iller için kura çekimi var? 9 şehir için gün gün program

Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut hedefiyle yürütülen TOKİ Yüzyılın Konut Projesi’nde kura çekimleri yeni haftada da devam ediyor. 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında 9 şehirde toplam 45 bin 909 konut için kura yapılacak. Sürecin sonunda hak sahibi sayısı 121 bin 265’e ulaşacak.
Türkiye’nin tamamını kapsayan en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ Yüzyılın Konut Projesi, kura çekimleriyle ilerlemeyi sürdürüyor. TOKİ kura takvimi, 19-25 Ocak 2026 haftasında da yoğun bir programa sahne olacak. Bu hafta gerçekleştirilecek çekilişlerle birlikte binlerce aile için ev sahibi olma sürecinde yeni bir aşamaya geçilecek.
İlk üç haftada 23 il tamamlandı
Proje kapsamında kura çekimleri 29 Aralık’ta başladı. 18 Ocak Pazar günü itibarıyla Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan 23 ilde kura süreci tamamlandı. Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Van, Erzurum ve Malatya’nın da aralarında bulunduğu bu illerde toplam 75 bin 356 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Süreç, Toplu Konut İdaresi tarafından yürütüldü.
Bakan Kurum’dan yeni hafta takvimi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 19-25 Ocak haftasının kura programını paylaştı. Bakan Kurum, bu hafta 9 şehirde daha kura heyecanı yaşanacağını ve toplam 45 bin 909 konutun hak sahiplerinin belirleneceğini duyurdu.
Gün gün kura yapılacak iller
Paylaşılan takvime göre;
19 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfa’da 13 bin 790 konut için kura çekimi yapılacak.
21 Ocak Çarşamba günü Trabzon’da 3 bin 734, Tokat’ta 3 bin 392 konut için çekiliş gerçekleştirilecek.
22 Ocak Perşembe günü Amasya’da 2 bin 601 konut kuraya çıkacak.
23 Ocak Cuma günü Manisa’da 7 bin 459, Kastamonu’da 2 bin 380 ve Sivas’ta 3 bin 904 konutun hak sahipleri belirlenecek.
24 Ocak Cumartesi günü Aydın’da 6 bin 973 konut için kura yapılacak.
25 Ocak Pazar günü ise Giresun’da bin 676 konutun çekilişiyle haftalık program tamamlanacak.
Toplam rakamlar 121 binin üzerine çıkacak
Bu haftaki çekilişlerin tamamlanmasıyla birlikte kura yapılan il sayısı 32’ye yükselecek. Aynı tarihe kadar hak sahipleri belirlenen toplam sosyal konut sayısı ise 121 bin 265 olacak. Böylece TOKİ’nin Türkiye genelinde yürüttüğü sosyal konut atağında önemli bir eşik daha aşılmış olacak.
TOKİ kura çekilişleri nasıl ve nereden izlenebilir?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ