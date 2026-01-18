TOKİ kura takvimi 19-25 Ocak 2026: Bu hafta hangi iller için kura çekimi var? 9 şehir için gün gün program

Türkiye’nin tamamını kapsayan en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ Yüzyılın Konut Projesi, kura çekimleriyle ilerlemeyi sürdürüyor. TOKİ kura takvimi, 19-25 Ocak 2026 haftasında da yoğun bir programa sahne olacak. Bu hafta gerçekleştirilecek çekilişlerle birlikte binlerce aile için ev sahibi olma sürecinde yeni bir aşamaya geçilecek.