Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Yerleştirme sonuçlarının yayımlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecektir. Yerleştirmesi yapılan adaylar, ayrıca bir tebligat yapılmaksızın yasal süre içerisinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç) yerleştirmesinin yapıldığı eğitim ve uygulama merkezinin bulunduğu valiliğe (il millî eğitim müdürlüğü) istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacaktır.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.