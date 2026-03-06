Milli Eğitim Bakanlığı'na 903 sözleşmeli personel alınacak. Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirilmek üzere alım yapıyor. Diyetisyen, elektrik, bilgisayar ve sıhhi tesisat teknisyenleri, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, şoför, kaloriferci, aşçı, kat görevlisi ve yardımcı hizmetlerde çalışabilecek kişiler, başvurularını 2-6 Mart tarihleri arasında yapacak. Peki Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Akademisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilan edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır. Aynı sayıda yedek aday da belirlenecektir. Yerleştirme sonuçları, 13.03.2026 tarihinde https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim, http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://personel.meb.gov.tr/ internet adreslerinden ilan edilecektir.
Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Yerleştirme sonuçlarının yayımlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecektir. Yerleştirmesi yapılan adaylar, ayrıca bir tebligat yapılmaksızın yasal süre içerisinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç) yerleştirmesinin yapıldığı eğitim ve uygulama merkezinin bulunduğu valiliğe (il millî eğitim müdürlüğü) istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacaktır.
Geçerli bir mazereti olmadığı halde belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilgili valiliklerce tebligat yapılacaktır. Geçerli bir mazereti olmaksızın (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç) yasal süre içerisinde göreve başlamayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Yerleştirme sonucunda herhangi bir nedenle boş kalan pozisyonlara, belirlenen yedek adaylardan puan üstünlüğü esasına göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır. Yedek aday yerleştirme sonuçları Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet adresinden (https://personel.meb.gov.tr) ilan edilecektir.
MEB 903 sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonucunda istenen belgeler neler?
a. Aşçı, Kat Görevlisi ve Destek Personeli (yardımcı hizmetler) adayları için MEB onaylı Hijyen
Belgesi.
b. Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları için özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve fotokopisi, özel şartlarda belirtilen sağlık kurulu raporu.
c. Şoför adayları için C sınıfı sürücü belgesi ve fotokopisi, SRC-2 belgesi ve fotokopisi, geçerli psikoteknik belgesi.
d. Kaloriferci adayları için MEB onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası.
e. Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi.
f. 2024 KPSS sonuç belgesi.
g. 2 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş).
h. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve fotokopisi.
i. Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu Askerlik Durum Belgesi.
j. e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu Adli Sicil Kayıt Belgesi.
k. e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK Hizmet Dökümü Belgesi.
l. Sağlık Kurulu Raporu.
m. Mal Bildirim Formu.
n. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.
MEB 903 sözleşmeli personel alımı hangi kadrolarda?
İlanda yer alan tabloya göre alım yapılacak unvanlar arasında teknisyen (elektrik, bilgisayar, sıhhi tesisat), koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, şoför, kaloriferci, aşçı, kat görevlisi ve yardımcı hizmet personeli gibi kadrolar bulunuyor
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN