TOKİ Ankara ek kura sonuçları sorgulama ekranı: TOKİ 270 konut kura sonuçları isim listesi

3 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen TOKİ Ankara kura çekimi sırasında sistem kaynaklı bir teknik aksaklık yaşandığı tespit edildi. İnceleme sonucunda 497 hak sahibinin eksik belirlendiği açıklandı. Merkez ilçeler için yapılan çekilişte, 227 şehit yakını ve gazi doğrudan hak sahibi olarak sisteme tanımlanırken, kalan 270 konut için ek kura çekimi yapıldı. Teknik sorunun giderilmesinin ardından gerçekleştirilen ek kura ile birlikte hak sahipleri yeniden belirlendi. İşte Ankara TOKİ 270 konut kura sonuçları isim listesi.

1 /46 TOKİ Ankara Merkez ek kura çekilişi, 6 Mart 2026 Cuma günü gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile 270 konutun hak sahipleri belirlendi. Hak sahibi belirleme kurası, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. İşte, 2026 TOKİ Ankara ek kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

2 /46

3 /46

4 /46

5 /46

6 /46

7 /46

8 /46

9 /46

10 /46

11 /46

12 /46

13 /46

14 /46

15 /46

16 /46

17 /46

18 /46

19 /46

20 /46

21 /46

22 /46

23 /46

24 /46

25 /46

26 /46

27 /46

28 /46

29 /46

30 /46

31 /46

32 /46

33 /46

34 /46

35 /46

36 /46

37 /46

38 /46

39 /46

40 /46

41 /46

42 /46

43 /46

44 /46

45 /46