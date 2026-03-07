APP plaka nasıl değiştirilir? APP plaka değiştirme başvurusu işlemi

Ancak orijinal plakası bulunmayan araç sahiplerini daha uzun bir işlem süreci bekliyor. Bu durumda ilk olarak ilgili emniyet biriminin trafik şubesine başvurularak plakaların kayıp olduğu yönünde bildirim yapılması gerekiyor.

Trafik şubesinden alınan belgelerle birlikte notere gidilerek araca ait yeni ruhsat düzenleniyor ve araç için farklı harf ve rakamlardan oluşan yeni bir plaka tahsis ediliyor. Noter tarafından aynı zamanda yeni plakanın basımı için gerekli belgeler de hazırlanıyor.