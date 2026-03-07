APP plaka nasıl değiştirilir? APP plaka değiştirme başvurusu işlemi

APP plaka, Türkiye’de araçlarda kullanılan standart dışı (orijinal olmayan) plaka türünü ifade eder. APP plakada harf ve rakamlar kabartmalı ve kalın olur. APP plaka kullanan araçlara Karayolları Trafik Kanunu 23/3 kapsamında ceza uygulanır. Plakanın değiştirilmesi zorunlu tutulur. Peki APP plaka nasıl değiştirilir? İşte APP plaka değiştirme başvurusu işlemi detayları.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakaların hukuken geçerli kabul edilmediğini belirterek, kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakaların bu kapsama girdiğini aktardı. Plakayı takan ve kullananlar hakkında 140 bin lira para ceza uygulanacak.
APP PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
APP plaka kullanan sürücüler için plaka değişim süreci, araç sahibinin elinde orijinal plakanın bulunup bulunmamasına göre farklılık gösteriyor. Orijinal plakası hâlâ elinde olan sürücüler, APP plakayı araçlarından sökerek imha ettikten sonra mevcut plakalarını yeniden kullanabiliyor.
Ancak orijinal plakası bulunmayan araç sahiplerini daha uzun bir işlem süreci bekliyor. Bu durumda ilk olarak ilgili emniyet biriminin trafik şubesine başvurularak plakaların kayıp olduğu yönünde bildirim yapılması gerekiyor.
Trafik şubesinden alınan belgelerle birlikte notere gidilerek araca ait yeni ruhsat düzenleniyor ve araç için farklı harf ve rakamlardan oluşan yeni bir plaka tahsis ediliyor. Noter tarafından aynı zamanda yeni plakanın basımı için gerekli belgeler de hazırlanıyor.
Hazırlanan evraklarla birlikte plaka basım atölyelerine başvuran sürücüler, yoğunluk nedeniyle çoğu zaman uzun süre beklemek zorunda kalabiliyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yeni harf ve seriden oluşan plakalar araç sahiplerine teslim ediliyor.
HGS DE DEĞİŞİYOR
Köprü, otoyol gibi hizmetlerden yararlanmak için Hızlı Geçiş Sistemi etiketi olan araçlarda plaka değişikliğinin bildirilmesi gerekiyor.
Öte yandan plaka ve ruhsat tamamen değiştiği ve aracın yeni harf ve rakamdan oluşan plakaya sahip olmasından dolayı trafik sigorta, varsa kasko, varsa ihtiyari mali mesuliyet sigortaları için de zeyilname düzenlenmesi ve yeni poliçelerin basılması gerekiyor. Bunlar için ücret oluşmasa da iş yükü ve evrak prosedürleri gerçekleştiği için zaman ayrılması gerekiyor.
APP PLAKA KULLANIM CEZASI
APP plaka taktığı veya kullandığı tespit edilen kişilere 140.000 TL para cezası uygulanacak. APP plaka kullanan araçlar 30 gün boyunca trafikten men edilecek. Sürücüler ihlali tekrarlanması durumunda 280.000 TL para cezası ödeyecek ve ayrıca 5 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilecek.