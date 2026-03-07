Yeni Şafak
TOKİ Çorum kurasına katılacakların isimleri açıklandı mı? Çorum TOKİ kura çekiliş listesi sorgulama ekranı

TOKİ Çorum kurasına katılacakların isimleri açıklandı mı? Çorum TOKİ kura çekiliş listesi sorgulama ekranı

7/03/2026, Cumartesi
500 bin sosyal konut hedefi kapsamında hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi’nde Çorum için süreç kritik aşamaya geldi. TOKİ tarafından Çorum'da inşa edilecek 2 bin 867 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin tarihi henüz netleşmezken, çekilişin Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Kongre Salonu’nda gerçekleştirileceği açıklandı. TOKİ’nin yayımladığı duyuruya göre kuraya katılmaya hak kazanan vatandaşlar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Kentte büyük heyecan oluşturan kura süreci öncesinde hak sahiplerinin büyük bölümü netleşirken, gözler canlı olarak yapılacak kura çekilişine çevrildi. Kuraya katılmaya hak kazanan adayların isim listesi de TOKİ tarafından erişime açıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çorum’da yapılacak kura çekimine ilişkin tarih henüz resmi olar duyurulmadı. Kura öncesinde ise projede kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. İşte TOKİ Çorum kura çekiliş listesine ilişkin tüm detaylar.

TOKİ Çorum kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi için tıklayın

