Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Ramazanın 27. gecesi hangi tarihe denk geliyor? Kadir gecesi önemi ve faziletleri

Kadir Gecesi 2026 tarihi, Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen ve İslam dünyasında “bin aydan daha hayırlı” olarak anılan Kadir Gecesi’nin hangi güne denk geldiği, Ramazan’ın kaçıncı gecesinde idrak edildiği ve bu mübarek gecenin anlamı ile önemi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 2026 yılında Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı günü? İşte Kadir Gecesi’nin faziletleri, önemi ve bu gecede yapılması tavsiye edilen ibadetler.
Ramazan ayının en önemli gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen bu mübarek zaman dilimi, Müslümanlar için ibadet, dua ve tövbe ile geçirilen özel bir gece olarak görülüyor. Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken Türkiye’de ve İslam dünyasında milyonlarca kişi “Kadir Gecesi 2026 ne zaman?” sorusunun yanıtını araştırıyor.
Kadir gecesi 2026 ne zaman idrak edilecek?
Dini takvime göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi gecesi idrak edilecek. Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen bu mübarek gece, Müslümanlar tarafından özellikle ibadetle geçirilir. Camilerde düzenlenen programlar, Kur’an tilavetleri ve yapılan dualar Kadir Gecesi’nin manevi atmosferini daha da belirgin hale getirir.
Kadir gecesinin anlamı nedir?
“Kadir” kelimesi Arapçada değer, kudret ve yücelik anlamlarına gelir. İslam inancında Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen ve fazileti vurgulanan özel bir gece olarak kabul edilir. Kur’an’da yer alan Kadir Suresi’nde bu gece için “bin aydan daha hayırlı” ifadesi kullanılır. Bu ifade, söz konusu gecenin manevi değerinin son derece yüksek olduğuna işaret eder.
İslam dünyasında neden önemli kabul ediliyor?
Kadir Gecesi’nin İslam inancında özel bir yere sahip olmasının çeşitli nedenleri bulunur. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlanması, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilmesi ve meleklerin yeryüzüne indiğine inanılması bu önemin temel sebepleri arasında gösterilir. Bu nedenle Türkiye başta olmak üzere birçok İslam ülkesinde Müslümanlar bu geceyi ibadetle değerlendirmeye çalışır.
Kadir gecesinde hangi ibadetler yapılır?
İslam alimlerine göre bu mübarek gecede yapılabilecek ibadetlerin başında Kur’an-ı Kerim okumak gelir. Bunun yanı sıra nafile namaz kılmak, dua etmek, tövbe ve istiğfar etmek, salavat getirmek ve sadaka vermek de tavsiye edilen ibadetler arasında yer alır. Müslümanlar için bu gece, manevi arınma ve yeni bir başlangıç için önemli bir fırsat olarak görülür.
“Bin aydan daha hayırlı” ifadesi ne anlama geliyor?
Kur’an-ı Kerim’de yer alan Kadir Suresi’nde bu gecenin “bin aydan daha hayırlı” olduğu belirtilir. Bu ifade, Kadir Gecesi’nde yapılan ibadetlerin sevabının diğer zamanlara göre çok daha fazla olduğuna işaret eder. Bu nedenle Ramazan ayının son günlerinde milyonlarca Müslüman bu geceyi ibadetle değerlendirmeye büyük önem verir.
Kadir Gecesinin tayini hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır?
Kadir Gecesi Kur’ân’da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur’ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir. (el-Kadr, 97/1) Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.
Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179 [762])
Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır. (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]) Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.