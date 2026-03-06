Ramazan Bayramı Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Arefe günü okullar tatil mi? İşte 2026 resmi tatil detayı

2026 Ramazan Bayramı yaklaşırken 'Arefe günü tatil mi, yarım gün mü?' sorusu Türkiye genelinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı mart ayında idrak edilecek. Peki 2026 arefe günü hangi tarihe denk geliyor, resmi tatil ne zaman başlıyor, okullar arefe günü açık mı? İşte Ramazan Bayramı arefe günü tarihi, tatil süresi ve merak edilen tüm detaylar.
Ramazan ayının ilerlemesiyle birlikte Türkiye’de çalışanlar, öğrenciler ve tatil planı yapan vatandaşlar 2026 Ramazan Bayramı tarihlerini ve arefe gününün tatil durumunu merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayramdan bir gün önce idrak edilen arefe ise 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor.
Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?
Türkiye’de yürürlükteki resmi tatil mevzuatına göre Ramazan Bayramı tatili arefe günü saat 13.00’te başlıyor. Bu nedenle arefe günü öğleden sonra kamu kurumları ve birçok iş yerinde resmi tatil uygulanıyor. Bayramın ilk günüyle birlikte toplam tatil süresi 3,5 gün olarak kabul ediliyor.
Ancak bazı yıllarda bayram tatilinin hafta sonuna denk gelmesi halinde hükümet tarafından idari izin kararı alınabiliyor. Böyle bir durumda kamu çalışanları arefe gününü tam gün izinli geçirebiliyor. 2026 yılı için arefe gününün tam gün idari izin olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.
Arefe günü okullar tatil mi?
2026 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademik takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart’ta başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Bu nedenle 19 Mart Perşembe gününe denk gelen arefe günü öğrenciler için zaten ara tatil dönemine denk geliyor ve okullarda eğitim yapılmayacak.
2026 Ramazan Bayramı tarihleri
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2026 yılında Ramazan Bayramı mart ayında kutlanacak. Bayram günleri şu şekilde olacak:
Ramazan Bayramı 1. gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. gün: 22 Mart 2026 Pazar
Bayramdan önceki gün olan arefe ise 19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek.
Arefe günü nedir, ne anlama gelmektedir?
Arefe haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yerin (Arafat) diğer adıdır. Vakfe, kurban bayramının bir gün öncesi olan zilhicce ayının dokuzuncu günü burada yapıldığından bu güne yevmü arefe (arefe günü) veya Türkçe’de kısaca arefe (arife) denilmiştir.
Kurban bayramından bir gün öncesine mahsus olan arefe tabiri, Türkçe’de ramazan bayramından bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Bunun gibi, belli gün ve bayramlardan bir gün öncesine veya önemli bir olay ya da olayların cereyan ettiği bir dönemden önceki günlere de Türkçe’de arefe denmektedir.
Kelime olarak “bilme, anlama, tanıma” gibi mânalara gelen bir kökten türemiş olan arefe ve Arafat kelimeleri aynı yerin adlarıdır.
Terviye ve arefe gününün adlandırılmasıyla ilgili bir görüş şöyledir:
Hz. İbrâhim zilhicce ayının 8. gecesi rüyasında oğlunu kurban ettiğini görünce rüyanın Rahmandan mı şeytandan mı olduğunu düşünür, bu nedenle bu geceye terviye gecesi denmiştir.
Zilhiccenin dokuzuncu gecesi de aynı rüyayı görünce Rahmandan olduğunu anlar. Bu geceye de arefe denilir.
Ayrı rüyayı bir kez daha görünce oğlunu kurban etmeye götürür. Bu güne de “eyyâm-ı nahr” yani kurban kesim günleri denir.
Vakfe yapılan yere Arafat denmesinin nedeni
Bu yere Arafat adının veriliş sebebi kesin olarak bilinmemekte ise de bazı görüşler ileri sürülmektedir.
Hz. Âdem ile Hz. Havvâ’nın yeryüzüne indikten sonra burada buluşup tanışmalarından dolayı buraya Arafat veya Arefe dendiği kaynaklarda zikredilmiştir.
Ayrıca dünyanın her tarafından gelen insanların bu yerde birbirleriyle görüşüp tanışmaları sebebiyle bu adın verildiği de ileri sürülen görüşler arasındadır.