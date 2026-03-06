Yeni Şafak
Luxera halka arz sonuçları açıklandı, kaç lot verdi?

Luxera halka arz sonuçları açıklandı, kaç lot verdi?

6/03/2026, Cuma
Luxera halka arz sonuçları
Luxera halka arz sonuçları

Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (LXGYO) halka arz süreci tamamlandı. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından halka arz sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre şirket, yatırımcılara toplam 120 milyon lot pay dağıtımı gerçekleştirdi. Borsa İstanbul’da “LXGYO” koduyla işlem görmeye hazırlanan Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın hisselerine yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu belirtilirken, dağıtımın ardından şirketin borsadaki işlem tarihi de merak konusu oldu.

Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz sonuçları açıklandı. 12,5 TL hisse fiyatına sahip şirket 120 milyon lot dağıttı ve şimdi 1.4 milyar TL'ye denk gelen yüzde 36.36'lık kısmı borsada arz etmek için bekliyor. Peki Luxera borsada ne zaman işlem görecek?

Luxera kai lot verdi?

Şirket 120 milyon lot dağıtımı yaptı. Şirket kişi başına 675 TL değerinde 54 lot verdi. Şirketin halka arzına 887 bin 852 kişi katıldı.

LXGYO borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (LXGYO) ilk Bist işlem tarihi henüz açıklanmadı. Luxera GYO, hisse fiyatı 12,05 TL olarak belirlendi.


