Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz sonuçları açıklandı. 12,5 TL hisse fiyatına sahip şirket 120 milyon lot dağıttı ve şimdi 1.4 milyar TL'ye denk gelen yüzde 36.36'lık kısmı borsada arz etmek için bekliyor. Peki Luxera borsada ne zaman işlem görecek?