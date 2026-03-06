Yıllarca yaptığı maç anlatımlarıyla spor yayıncılığının en tanınmış seslerinden biri olan Murat Murathanoğlu, Murat Murathanoğlu 1958 yılında İstanbul’da doğdu. Babasının görevi nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarının önemli bir bölümünü Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirdi.

Spikerliğe 1988 yılında Final Four maçlarını anlatmak üzere davet edilerek girdiği TRT'de başladı. TRT'de NBA Basketbol Ligi maçları da anlattı. 1992'de Show TV'ye geçti. Daha sonra başta Cine 5 (bu kanalda İsmet Badem ile bir basketbol programı hazırlamışlardır) ve NTV olmak üzere pek çok TV kanalında maç sundu. Canlı yayın spikerliğinin yanında basketbolla ilgili spor programları hazırladı. Kaan Kural ve Murat Kosova ile birlikte NTV'de NBA programları hazırladı. NBA TV ve NTV'de NBA maçları, NTV'de Türkiye Basketbol Ligi maçlar ve Kanal 24'te Avrupa Kupası maçları anlatmaktadır. Spikerliğin dışında çeşitli gazete ve dergilerde basketbol yazarlığı da yapmıştır.