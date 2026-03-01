İran'ın dini lideri Hamaney'in ölümünden sonra yerine geçen isim Ayetullah Alireza Arafi oldu. Alireza Arafi, Hamaney'in görevini üstlenecek Geçici Liderlik Konseyi’ne atandı. Arafi, Anayasa Koruma Konseyi, Uzmanlar Meclisi üyesi olarak görev yapmaktaydı. İşte Alireza Arafi'nin hayatı ve biyografisi.
İran devlet televizyonu, İran dini lideri Hamaney'in cumartesi sabah gerçekleşen hava saldırısında öldüğünü açıkladı. İran'da ABD-İsrail saldırısında öldürülen dini lider Hamaney'in yerine kimin geleceği merak ediliyordu. Yapılan açıklamaya göre, Hamaney'in yerine Alireza Arafi geçici olarak görevlendirildi.
Alireza Arafi kimdir?
Alireza Arafi, 1959 yılında Yezd vilayetinin Maybod şehrinde doğdu. Babası Muhammed İbrahim el-Arafi, Ruhullah Humeyni'nin yakın arkadaşıydı. İslam Devrimi'nden önce vaiz ve yazardı.
Anayasa Koruma Konseyi'nin Uzmanlar Meclisi'ne katılmak için yaptığı yazılı sınava katılmamasına rağmen, İran'da Uzmanlar Meclisi seçimlerini düzenleyen Kanunun III. Maddesi sayesinde, Anayasa Koruma Konseyi'nin şartlarını geçersiz kılma yetkisine sahip olan İran'ın yüce liderinin takdirine bağlı onayı sayesinde, 2015 seçimlerinde Meclis'e seçildi.
Klasik eğitimine kendi ülkesinde başladı. Edebiyat derslerinin bir kısmını okuduktan sonra, 1970 yılında Kum'a geldi ve burada ilkokul eğitimini tamamladı. Aynı zamanda medrese ve hazırlık kurslarına başladı ve kısa sürede bitirdi.
Bu yıllarda kurslara katılmadı ve felsefe alanında da en kapsamlı şekilde eğitim aldı ve profesörlerinin etik alanında da önemli bir varlığı oldu. Ayrıca medrese kurslarına katıldı, Arapça ve İngilizce öğrendi.