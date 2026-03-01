On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü kılındı, bugünü 19 Şubat'ta bağlayan gece sahura kalkıldı. Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart'ta idrak edilecek.