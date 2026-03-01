Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan ne zaman bitiyor?

Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan ne zaman bitiyor?

14:031/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başladı. İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü kılındı. Kadir Gecesi 16 Mart'ta idrak edilecek. Bugün yani 1 Mart 2026 itibariyle Ramazan Bayramı'nın arefe gününe 18 gün kaldı. Peki Bayram ne zaman, hangi gün?

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü kılındı, bugünü 19 Şubat'ta bağlayan gece sahura kalkıldı. Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart'ta idrak edilecek.

BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

Bugün yani 1 Mart 2026 itibariyle Ramazan Bayramı'nın arefe gününe 18 gün kaldı.

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri şu şekilde:

Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (yarım gün)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

#Bayram
#Ramazan bayramı
#ramazan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muğla TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ Muğla kurasına katılacaklar listesi tam isim açıklandı mı?