Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başladı. İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü kılındı. Kadir Gecesi 16 Mart'ta idrak edilecek. Bugün yani 1 Mart 2026 itibariyle Ramazan Bayramı'nın arefe gününe 18 gün kaldı. Peki Bayram ne zaman, hangi gün?
On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü kılındı, bugünü 19 Şubat'ta bağlayan gece sahura kalkıldı. Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart'ta idrak edilecek.
BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?
Bugün yani 1 Mart 2026 itibariyle Ramazan Bayramı'nın arefe gününe 18 gün kaldı.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri şu şekilde:
Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (yarım gün)
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar