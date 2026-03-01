TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde yeni haftanın takvimi açıklandı. Hatay’ın tören tarihi de belli oldu. 13 bin 289 kişi yapılacak çekilişle hak sahibi olacak. Şimdi binlerce kişi tarihi öğrenmek adına "Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusunu yöneltiyor. Bakan Murat Kurum’un bu haftaki TOKİ kura takvimine göre, Hatay kurası 6 Mart Cuma günü çekilecek. Peki Hatay TOKİ kurası listesi açıklandı mı?

