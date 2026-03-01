Yeni Şafak
Hatay TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

Hatay TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

16:481/03/2026, Pazar
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde yeni haftanın takvimi açıklandı. Hatay’ın tören tarihi de belli oldu. 13 bin 289 kişi yapılacak çekilişle hak sahibi olacak. Şimdi binlerce kişi tarihi öğrenmek adına "Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusunu yöneltiyor. Bakan Murat Kurum’un bu haftaki TOKİ kura takvimine göre, Hatay kurası 6 Mart Cuma günü çekilecek. Peki Hatay TOKİ kurası listesi açıklandı mı?

Hatay'da ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için heyecan dorukta. Hatay TOKİ güvencesiyle yükselecek binlerce konut için gerçekleştirilecek kura çekimine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tarihi duyurdu. Peki TOKİ Hatay kurası ne zaman çekilecek?

Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlediği takvime göre Hatay’da kuralar 6 Mart Cuma günü gerçekleşecek. Tören saati ise henüz belirtilmedi.

Hatay TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Hatay TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.

TOKİ Hatay kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

TOKİ Hatay kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.


TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Hatay’da nereye, kaç konut yapacak?

HATAY MERKEZ (ANTAKYA,DEFNE) 6800

ALTINÖZÜ 500

ARSUZ 200

BELEN 300

DÖRTYOL 270

ERZİN 50

HASSA 1500

İSKENDERUN 1354

KIRIKHAN 600

KUMLU 70

PAYAS 95

REYHANLI 750

SAMANDAĞ 500

YAYLADAĞI 300

