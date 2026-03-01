TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir’de inşa edilecek 21 bin 20 konut için kura heyecanı devam ediyor. İzmir merkez ile ilçelerde başvuru yapan vatandaşlar, kura çekimiyle ilgili gelişmeleri yakından izlerken, gözler TOKİ tarafından açıklanan kura takvimi ve detaylarına çevrildi. TOKİ’den beklenen İzmir kura çekiliş tarihi açıklaması geldi. İşte İzmir TOKİ kura çekiliş tarihi ile kuraya katılacaklar listesi.

1 /5 TOKİ kura sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İzmir’de 21 bin 20 konutun hak sahipleri yapılacak kura çekimleriyle belirlenecek. Peki, İzmir'de TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte 500 bin sosyal konut İzmir TOKİ kura takvimi.

2 /5 TOKİ İzmir kurası ne zaman çekilecek? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 2-8 Mart haftasının kura takvimini paylaşarak, "Yüzyılın Konut Projesinde kura çekimlerinde sona geliyoruz. Bugüne kadar 75 şehirde 331 bin 833 konutumuzun hak sahiplerini belirledik.

3 /5 Bu hafta Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da kura heyecanı var. 71 bin 799 anahtarımızın daha sahiplerini belirleyecek, sevincini milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı. 6 Mart Cuma İzmir'de 21 bin 20 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

4 /5 İzmir TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu? 500 bin sosyal konut projesinde İzmir TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı

