İzmir TOKİ kura çekiliş tarihi: 21 bin 20 konut İzmir TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

14:261/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir’de inşa edilecek 21 bin 20 konut için kura heyecanı devam ediyor. İzmir merkez ile ilçelerde başvuru yapan vatandaşlar, kura çekimiyle ilgili gelişmeleri yakından izlerken, gözler TOKİ tarafından açıklanan kura takvimi ve detaylarına çevrildi. TOKİ’den beklenen İzmir kura çekiliş tarihi açıklaması geldi. İşte İzmir TOKİ kura çekiliş tarihi ile kuraya katılacaklar listesi.

TOKİ kura sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İzmir’de 21 bin 20 konutun hak sahipleri yapılacak kura çekimleriyle belirlenecek. Peki, İzmir'de TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte 500 bin sosyal konut İzmir TOKİ kura takvimi.

TOKİ İzmir kurası ne zaman çekilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 2-8 Mart haftasının kura takvimini paylaşarak, "Yüzyılın Konut Projesinde kura çekimlerinde sona geliyoruz. Bugüne kadar 75 şehirde 331 bin 833 konutumuzun hak sahiplerini belirledik.

 Bu hafta Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da kura heyecanı var. 71 bin 799 anahtarımızın daha sahiplerini belirleyecek, sevincini milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı. 6 Mart Cuma İzmir'de 21 bin 20 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

İzmir TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde İzmir TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı


TOKİ İzmir kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

TOKİ kura sonuçları öğrenme ekranı

TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor. Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil kura sonuçları TOKİ’nin Youtube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilmekte.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ
#TOKİ İzmir kurası
#İzmir TOKİ kura çekilişi
