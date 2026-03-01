Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor’a konuk olurken, Samsunspor ise Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Avrupa’da da kritik mücadeleler sahne alacak. İspanya La Liga’da Real Betis ile Sevilla derbi atmosferinde kozlarını paylaşırken, Fransa Ligue 1’de Marsilya ile Lyon üç puan mücadelesi verecek. İtalya Serie A’da ise heyecan dorukta; Juventus, zorlu Roma deplasmanında sahaya çıkacak. 1 Mart Pazar maç programı, gün boyu futbol şöleni yaşatmaya hazırlanıyor. İşte bugün oynanacak maçlar.

1 /9 Futbolseverleri bugün yine dopdolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de heyecan sürerken, Avrupa’da kritik karşılaşmalar sahne alacak. İngiltere Premier Lig’de Arsenal - Chelsea mücadeleleri oynanacak, Trendyol 1. Lig ise zorlu karşılaşmaları futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Ayrıca İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga ile Hollanda Eredivisie liginde haftanın dikkat çeken maçları futbol gündemini belirleyecek. İşte 1 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmalar.

2 /9 Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 14:15 Zwolle - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus 14:30 Cremonese - Milan İtalya Serie A S Sport 2 15:00 Glasgow Rangers - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus 15:30 Braunschweig - Preussen Münster Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

3 /9 15:30 Hertha Berlin - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus 15:30 Magdeburg - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 4 15:30 Turan - Imisli Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

4 /9 16:00 Elche - Espanyol İspanya La Liga S Sport 16:00 Gençlerbirliği - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 16:00 Ümraniyespor - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

5 /9 16:30 Twente - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus 17:00 Brighton - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports 5 17:00 Fulham - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

6 /9 17:00 Manchester Utd - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 17:00 Sassuolo - Atalanta İtalya Serie A S Sport 2 17:00 Paris FC - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1 17:30 Stuttgart - Wolfsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus 18:15 Valencia - Osasuna İspanya La Liga S Sport

7 /9 18:45 Utrecht - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 4 19:15 Lorient - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports 5 19:15 Metz - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect 19:15 Lille - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 19:30 Eintracht Frankfurt - Freiburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

8 /9 19:30 Arsenal - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 20:00 Samsunspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 2 20:00 Antalyaspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 20:00 Sakaryaspor - Sarıyer Trendyol 1. Lig TRT Spor