Türk Hava Yolları, Orta Doğu'da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini 2 Mart'a kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman uçuşlarını ise bugün için iptal etti. Pegasus Havayolları 11 ülkeye, Ajet ise 5 ülkeye seferlerini iptal etti. İşte THY, Ajet ve Pegasus tarafından iptal edilen seferler

1 /7 10 ÜLKEYE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı, 10 ülkeye uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ortadoğu’da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir."





2 /7 Pegasus Havayolları 11 ülkeye, Ajet ise 5 ülkeye seferlerini iptal etti.

3 /7 PEGASUS, 11 ÜLKEYE SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Pegasus Havayollar'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli Misafirlerimiz, Orta Doğu’daki hava sahalarına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle; İran, Irak, Ürdün ve Lübnan’a yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026 (dahil) tarihine kadar iptal edilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Bahreyn ve Riyad’a yönelik 28 Şubat 2026 tarihli seferlerimiz iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık olarak takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir” denildi.

4 /7 AJET, 5 ÜLKEYE SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle, 28 Şubat-2 Mart'taki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerimiz ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferimizi iptal etme kararı aldık." ifadelerini kullandı. Bölgedeki durumun yakından takip edildiğini ve ek iptallerin de söz konusu olabileceğini belirten Yeşilkaya, yolcuların güncel uçuş bilgilerine resmi kanalları üzerinden ulaşabileceğini kaydetti.



5 /7 THY UÇUŞ İPTALİ SORGULAMA

6 /7