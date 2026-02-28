Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI 2026: TÜİK Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI 2026: TÜİK Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

13:2128/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Şubat ayının sona ermesiyle birlikte gözler enflasyon verilerine çevrildi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Şubat ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Veri öncesinde yayımlanan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi ise ekonomistlerin tahminlerini ortaya koydu.

Maaş zamlarından kira artış oranına, market fiyatlarından sosyal ödemelere kadar birçok kalemi doğrudan etkileyen enflasyon verisi için takvim netleşti. TÜİK’in Şubat ayı enflasyonunu mart ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Ekonomistlerin 2026 Şubat ayına ilişkin beklenti oranı ise yıllık ve aylık bazda merak konusu oldu. Peki Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2026 Şubat enflasyon verisini hangi tarihte duyuracak? Beklenti anketine göre enflasyon tahmini ne yönde şekillendi? İşte ayrıntılar…

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Şubat enflasyonu 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Ankete katılan ekonomistlerin şubatta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ocak ayında yüzde 4,84 artış göstermişti.

#enflasyon
#şubat enflasyonu
#TÜİK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye ek avantajlı 90 bin TL promosyon yarışı kızıştı: 15 banka SSK, Bağ-Kur'lu emekliye fırsatlar listelendi