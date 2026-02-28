ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI 2026: TÜİK Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Şubat ayının sona ermesiyle birlikte gözler enflasyon verilerine çevrildi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Şubat ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Veri öncesinde yayımlanan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi ise ekonomistlerin tahminlerini ortaya koydu.
Maaş zamlarından kira artış oranına, market fiyatlarından sosyal ödemelere kadar birçok kalemi doğrudan etkileyen enflasyon verisi için takvim netleşti. TÜİK’in Şubat ayı enflasyonunu mart ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Ekonomistlerin 2026 Şubat ayına ilişkin beklenti oranı ise yıllık ve aylık bazda merak konusu oldu. Peki Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2026 Şubat enflasyon verisini hangi tarihte duyuracak? Beklenti anketine göre enflasyon tahmini ne yönde şekillendi? İşte ayrıntılar…
ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 Şubat enflasyonu 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Ankete katılan ekonomistlerin şubatta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ocak ayında yüzde 4,84 artış göstermişti.