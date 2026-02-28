ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI 2026: TÜİK Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Maaş zamlarından kira artış oranına, market fiyatlarından sosyal ödemelere kadar birçok kalemi doğrudan etkileyen enflasyon verisi için takvim netleşti. TÜİK’in Şubat ayı enflasyonunu mart ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Ekonomistlerin 2026 Şubat ayına ilişkin beklenti oranı ise yıllık ve aylık bazda merak konusu oldu. Peki Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2026 Şubat enflasyon verisini hangi tarihte duyuracak? Beklenti anketine göre enflasyon tahmini ne yönde şekillendi? İşte ayrıntılar…