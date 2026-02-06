En düşük emekli maaşı kaç lira oldu? sorusunun yanıtı nihayet belli oldu. AK Parti, en düşük emekli aylığını artırmayı da içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. 2026 emekli maaş zammı için 6 aylık kesinleşen rakamlar ile en düşük emekli maaşı ve enflasyon farkı hesaplamaları netleşmiş oldu. En düşük emekli maaşı kaç oldu? İşte Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için son rakam, kök maaş hesaplama detayları ve güncel zamlı maaş tahminleri.
Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emekli için 2026 yılının beklenen ilk büyük ekonomi haberi bugün geldi. 2026 yılının ikinci yarısına ait enflasyon verileri, Ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranını belirleyen tek kriter oluyor. 5 Ocak 2026 itibarıyla 6 aylık veri kesinleşmiş durumda.
5 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadardı?
TÜİK tarafından Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim ve Kasım 2025 ayları için açıklanan kümülatif enflasyon verisi %11,21 olarak kayıtlara geçti.
2026 Ocak Memur ve Memur Emeklisi Zam Farkı
Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı bir hesaplama yöntemine tabi. 2026 Ocak ayı için belirlenen %11'lik toplu sözleşme zammına, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun %10'u aşan kısmı fark olarak eklenecek.
Yıllık enflasyona göre hesaplanan yüzde 12.19 oranındaki 6 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarını belirlerken memurlar ve memur emeklilerinin ise alacakları enflasyon farkını ortaya koydu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 12.19 olarak hesaplandı. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 11 olan toplu sözleşme artışının üzerine 6,85 puan enflasyon farkı alacak. Böylece memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışları yüzde 18.60 olarak hesaplandı.
En Düşük Emekli Maaşı 2026'da Ne Kadar Oldu?
konomi yönetiminin yaptığı toplantıda en düşük emekli aylığının 18.939 TL ya da ek zam ile 20 bin 20 TL seviyesine çıkarılmasına karar verildi.
Zamlı maaşlar ne zaman yatar?
Maaşlara yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giriyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle de yeni maaşlar hesaplara yatırılıyor. Bununla birlikte emekli aylıkları her ay tahsis numarasına göre belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Zamlı emekli maaşlarının da Ocak ayında yatırılması bekleniyor.
Kök Maaş ve Taban Maaş Farkı Nedir?
Emeklilerin en çok kafasını karıştıran konu olan "kök maaş", aslında hazine desteği olmadan hak edilen saf emekli aylığıdır. Eğer kök maaşınız üzerine gelen %13-15 civarındaki zam, belirlenen yeni "en düşük emekli maaşı" sınırının altında kalırsa, maaşınız otomatik olarak taban fiyata tamamlanır.
Yeni\ Maaş = Kök\ Maaş X(1 + Enflasyon\ Oranı)
Eğer bu sonuç, yasa ile belirlenen taban rakamdan küçükse, devlet aradaki farkı kapatır.
Emekli Zammı Ne Zaman Ödenecek? (Ödeme Takvimi)
2026 Ocak ayı emekli zammı süreci şu takvime göre ilerleyecek:
TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
ÖDEMELER BU AY
Emekli ve memurlar yeni maaşlarını bu aydan itibaren alacaklar. SSK ve Bağ-kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında yeni maaşlarını zamlı olarak alacak. Memur emeklilerine ise maaşları bu ay başında verildiği için zamlar yansıtılmadı. Ancak memur emeklilerine ayrıca zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Memurlar ise zamlı maaşlarını ayın 15'inde almış olacaklar.
Ocak Ayının İkinci Haftası
Olası "refah payı" veya taban aylık düzenlemesi için Meclis süreci başlayacak.
25 - 28 Ocak: Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri tamamlanacak.