Kahramanmaraş TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yatacak, nasıl alınır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Kahramanmaraş'ta inşa edilecek 8 bin 195 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada ismi çıkmayanlar ise başvuru ücreti olan 5 bin TL’nin ne zaman geri verileceğini merak ediyor. İşte Kahramanmaraş TOKİ başvuru parası geri veriliş tarihi.

TOKİ'nin "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Kırşehir'de inşa edilecek konutlar için kura çekilişi gerçekleştirilirken, noter huzurunda yapılan çekilişle Kahramanmaraş'ta da 8 bin 195 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. TOKİ kurasında hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru ücretini, kura çekiliş tarihinden itibaren beş iş günü sonrasında geri alabilmekte. Peki TOKİ Kahramanmaraş başvuru parası nereden alınacak? İşte detaylar.

Kahramanmaraş TOKİ kurası çıkmayan başvuru ücretini geri iade ne zaman alınacak? "500 Bin Sosyal Konut Projesinde" kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ NASIL YAPILIR? Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabiliyor. e-Devlet kapısı, iade sürecini takip etmek için; 1- "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetini aratın. 2- "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın. 3- Başvurunuzun durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.