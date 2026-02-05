İzmir su kesintisi duyurusu yapıldı. İZSU tarafından yapın açıklamaya göre 5 Şubat Perşembe günü İzmir’in bazı ilçelerinde planlı çalışmalar ile ana boru arızaları ve enerji kaynaklı sorunlar nedeniyle su kesintileri uygulanıyor. Kesintilerden etkilenecek mahalleler ve suyun yeniden verileceği saatler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.