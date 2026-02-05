İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), meydana gelen arızaların giderilmesi ve planlı bakım–onarım çalışmaları nedeniyle 5 Şubat 2026 Perşembe günü kent genelinde bazı ilçelerde bölgesel ve geçici su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kesintilerin, çalışmaların tamamlanmasının ardından kademeli olarak sona ermesi beklenirken, vatandaşların olası mağduriyetlere karşı gerekli tedbirleri alması istendi.
KONAK’TA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
KONAK ALSANCAK, İSMET KAPTAN, KÜLTÜR 05.02.2026 saat 08:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı ŞHT. NEVRES BUL. MONTRÖ MEYDANI 705 NOLU BÖLGE SAYAÇ BAKIMI.
TİRE’DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
TİRE DAĞDERE 04.02.2026 saat 18:30 ile 05.02.2026 saat 10:00 arasında yaklaşık 16 saat su kesintisi olacaktır.